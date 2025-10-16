به گزارش ایلنا،محمدجعفر قائم‌پناه در دوازدهمین جلسه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا، با اشاره به وضعیت گازوئیل کشور، اظهار کرد: با تمهیداتی که از سوی همه دستگاه‌های اجرایی اندیشیده شده، امسال گازوئیل تقریبا به میزان سه‌برابر سال قبل ذخیره شده است و امیدواریم با این حجم ذخیره هم در تأمین انرژی در فصل سرد سال و هم در کاهش آلودگی هوای ناشی از مازوت‌سوزی، موفقیت بیشتری داشته باشیم.



معاون اجرایی رئیس‌جمهوری با اشاره به لزوم کاهش مازوت‌سوزی در نیروگاه‌ها، افزود: تلاش می‌کنیم مازوت کم‌سولفور در نیروگاه‌ها توزیع کنیم. اکنون حدود ۲۵۰ میلیون لیتر مازوت کم‌سولفور آماده و در نیروگاه‌های مختلف در حال توزیع است تا در زمان نیاز، استفاده شود. باتوجه به ذخیره گازوئیل بیشتر در سال جاری، نیروگاه‌هایی که گازوئیل بیشتر مصرف می‌کنند مازوت کمتری مصرف خواهند کرد.



قائم‌پناه با بیان اینکه کامیون‌ها از عوامل تاثیرگذار آلودگی هوای کلانشهرها هستند، افزود: ۲۶ درصد ذرات آلودگی مربوط به کامیون‌هاست و ۱۶ هزار کامیون با عمر ۵۰ سال به بالا داریم. تصمیم گرفته شده باتوجه به مصرف سوخت بالا و آلودگی هوای زیاد، با ارائه جدول زمان‌بندی و اطلاع‌رسانی مستمر، شفاف و اقناعی، فرایند اسقاط این کامیون‌ها شروع شود.



وی افزود: در این فرایند تلاش می‌کنیم کامیون‌های فرسوده را با دو روش از چرخه خارج کنیم؛ تعدادی را در صورت تمایل افراد، به‌صورت نقدی اسقاط و در بخشی دیگر به‌صورت جایگزینی خودروهای نو با فرسوده عمل می‌کنیم.



معاون اجرایی رئیس‌جمهوری با بیان اینکه از مسائل مهم در کاهش آلودگی هوا ارتقاء کیفیت سوخت است، تاکید کرد: برنامه دولت تولید گازوئیل یورو ۴ و بنزین یورو ۴ است. در این جلسه مقرر شد سازمان استاندارد در نشست بعدی گزارشی از ارزیابی استاندارهای کیفیت سوخت در کشور از جمله سوخت تحویلی به نیروگاه‌ها ارائه کند.



قائم‌پناه با اشاره به ضرورت مشارکت بیشتر مردم در مدیریت و کاهش آلودگی هوا و عوامل آلاینده هوای کلانشهرها، ادامه داد: دریافت معاینه فنی یکی از نمادهای مشارکت مردم در کاهش آلودگی هواست. در تهران چندین‌هزار خودرو معاینه فنی ندارند و تقریبا ۱۲ درصد خودروهای تهران که به مراکز معاینه فنی مراجعه می‌کنند، آلاینده هستند. در این نشست مصوب شد با اتصال بانک‌های اطلاعاتی شهرداری، پلیس و وزارت کشور، جریمه برای خودروهای فاقد معاینه فنی، در نظر گرفته شود.

