پزشکیان وارد اصفهان شد

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان، رئیس جمهور صبح امروز پنجشنبه‌ ۲۴ مهر در بدو ورود به فرودگاه بین‌المللی شهید بهشتی اصفهان مورد استقبال مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان و آیت‌الله سید یوسف طباطبایی‌نژاد، نماینده ولی فقیه و امام جمعه این استان قرار گرفت.

برنامه سفر رئیس‌جمهور به اصفهان به منظور شرکت در چند رویداد مهم فرهنگی، دینی و مهارتی است.

شرکت در چهارمین کنگره بین‌المللی «راه نجات»، حضور در اختتامیه همایش «نهج‌البلاغه و حکمرانی علوی» و افتتاحیه «بیست و دومین دوره مسابقات ملی مهارت ایران» که برای نخستین بار میزبانی آن به استان اصفهان سپرده شده است و شرکت در «بیست و سومین جشنواره خیرین مدرسه‌ساز استان اصفهان» که همزمان با توسعه عدالت آموزشی برگزار می‌شود، از برنامه های سفر رئیس‌جمهور است.

