جوکار در گفتوگو با ایلنا مطرح کرد؛
توضیح درباره طرح استفساریه برگزاری انتخابات تناسبی شوراها
رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس درباره طرح استفساریه برگزاری انتخابات تناسبی شوراها که روز گذشته کلیات آن تصویب شد، توضیحاتی ارائه کرد.
محمد صالح جوکار در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره کلیات طرح استفساریه برگزاری انتخابات تناسبی شوراها گفت: قانون تصویبشده و در نظر گرفته است که برای شهر تهران در دور آینده انتخابات به صورت تناسبی خواهد بود. به این معنا که نظام انتخاباتی در دور آینده تناسبی است و نظام فعلی که مبتنی بر اکثریت است، کنار گذاشته خواهد شد.
وی ادامه داد: البته ابهاماتی وجود داشت که مجری انتخابات بیان کرده است که اگر این ابهامات رفع شود، برای اجرای قانون بهتر خواهد بود. یکی از نمایندگان طرحی را برای استفساریه بارگذاری کرده و نهایتاً در کمیسیون مربوطه مورد بررسی قرار گرفته است.
رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی گفت: در این بررسی، سه مورد ابهام وجود داشت که به طور شفاف پاسخ داده شد. اولین مورد به توزیع کرسیها مربوط میشود که در وهله اول بر اساس اعداد صحیح و اعشاری که فهرستهای مختلف کسب خواهند کرد، میباشد. دومین مورد مربوط به توزیع کرسیهای باقیمانده است که به صورت یک به یک و بر اساس بالاترین نسبت آراء که فهرست ها دارند، توزیع میشود.
وی ادامه داد: سومین مورد به نامزدهای منفرد مربوط میشود؛ به این صورت که آراء این نامزدها تجمیع شده و بر کل آراء ماخوذه آن حوزه تقسیم میشود تا نسبت نامزدهای منفرد مشخص شود. البته شرط این است که تعداد آراء این نامزدها نباید کمتر از تعداد آراء افرادی باشد که وارد شورا شدهاند.
جوکار گفت: در نهایت، اگر آراء نامزدهای منفرد کمتر باشد، کرسیهای باقیمانده که مربوط به نامزدهای منفرد است، بین فهرستها توزیع خواهد شد.