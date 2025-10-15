رئیسجمهور پزشکیان در واکنش به تحولات اخیر میان پاکستان و افغانستان:
کشورهای اسلامی باید همچون اعضای یک پیکر واحد در مسیر صلح و برادری گام بردارند
رئیسجمهور با اشاره به اینکه اختلاف و درگیری میان کشورهای اسلامی، خواست ملتهای ما نیست، بلکه حاصل توطئههای دشمنان اسلام و صهیونیسم بینالملل است، افزود: دشمنان امت اسلامی همواره در پی ایجاد تفرقه و تضعیف کشورهای مسلمان بودهاند.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، رئیسجمهور مسعود پزشکیان عصر امروز چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۴، در جلسهای با اشاره به وقایع اخیر میان افغانستان و پاکستان، اظهار داشت: وقایع اخیر میان این دو کشور برادر، مسلمان و همسایه موجب نگرانی و تأثر عمیق همه کشورهای منطقه از جمله جمهوری اسلامی ایران شده است.
رئیس جمهور تأکید کرد: کشورهای مسلمان، بهویژه ملتهای همریشه و همفرهنگ منطقه، پیوندی ناگسستنی از ایمان، تاریخ و فرهنگ دارند و بر اساس آموزههای قرآن کریم، «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ» وظیفه دارند همچون اعضای یک پیکر واحد در کنار یکدیگر برای صلح، عدالت و پیشرفت تلاش کنند.
رئیس جمهور در ادامه گفتگو و تقویت پیوندهای برادری را راهکار کاهش تنش میان این دو کشور اسلامی و همسایه عنوان کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران با ایمان به اصل قرآنی «واعتصموا بحبل الله جمیعاً و لا تفرقوا»، همه ظرفیتها و مساعی خود را در جهت کاهش تنش، گسترش گفتوگو و تقویت پیوندهای برادری میان دو کشور دوست و همسایه بهکار خواهد بست.
پزشکیان با بیان اینکه منطقه بیش از هر زمان دیگری به آرامش، همگرایی و همکاری نیازمند است، گفت: یقین داریم دولتها و ملتهای عزیز افغانستان و پاکستان با درایت و حکمت، از مسیر تفاهم و گفتوگو عبور کرده و بار دیگر راه دوستی، همکاری و اعتماد متقابل را بر میگزینند.