فرمانده آموزش تخصصهای هوایی شهید خضرایی خبر داد:
کسب رتبه نخست ارتش توسط فرماندهی آموزش تخصصهای هوایی شهید خضرایی در ارزیابی سالانه آموزشی
سرهنگ خلبان محمد کاظمینژاد، فرمانده مرکز آموزش تخصصهای هوایی شهید خضرایی، در گفتوگویی به مناسبت کسب رتبه نخست در ارزیابی سالانه مراکز آموزشی ارتش، با تشریح ساختار و مأموریتهای گسترده این فرماندهی، از تلاش جمعی و بیوقفه کارکنان و مراکز زیرمجموعه به عنوان راز موفقیت این مجموعه یاد کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، سرهنگ خلبان محمد کاظمی نژاد فرمانده آموزش تخصصهای هوایی شهید خضرایی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی ارتش با اشاره به سازوکار ارزیابی عملکرد سالانه مراکز آموزشی ارتش گفت: بر اساس آییننامههای جاری، عملکرد آموزشی، پژوهشی، تربیتی و اجرایی ۱۸ مرکز آموزشی ارتش بهصورت جامع ارزیابی میشود و در نهایت، مرکز برتر معرفی و مورد تقدیر قرار میگیرد. این رتبه، نتیجه کار تیمی و هماهنگ تمامی بخشهای فرماندهی شهید خضرایی است.
سرهنگ کاظمینژاد افزود: در مقایسه با مراکز همطراز در نیروی زمینی، ما در فرماندهی شهید خضرایی مأموریتهایی معادل هشت مرکز تخصصی مستقل را بر عهده داریم، از جمله آموزشهای الکترونیک، پشتیبانی، نگهداری هواپیما و آموزش وظیفه. این در حالی است که گستره جغرافیایی مراکز ما از تهران تا شیراز و اصفهان ادامه دارد.
وی ادامه داد: در این فرماندهی، ما از آموزش مقدماتی سربازان وظیفه تا آموزش تخصصی خلبان را در دستور کار داریم. به همین دلیل شعار ما این است: از سرباز تا پرواز.
فرمانده مرکز آموزش تخصصهای هوایی شهید خضرایی با اشاره به همکاری نزدیک با دانشگاه هوایی شهید ستاری نیز تصریح کرد: فارغالتحصیلان دانشگاه ستاری، پس از دریافت آموزشهای پایه، برای گذراندن دورههای مهارتی و ورود به عرصه عملیاتی به فرماندهی شهید خضرایی معرفی میشوند. این دو مجموعه در تعامل و همراستایی کامل، چرخه آموزش نیروی هوایی را تکمیل میکنند.
وی با اشاره به گستره مأموریتهای آموزشی فرماندهی متبوعش گفت: از آموزشهای زمینی گرفته تا هواپیماهایی همچون اف۱۴، میگ ۲۹، سوخو ۲۴، PC۷، پهپاد، فالکن و بوئینگ ۷۴۷، کلیه دورههای FTD، لود مستری، ناوبری، زبان انگلیسی و روسی، در این مرکز برنامهریزی، اجرا و ارزیابی میشود. حتی مراکز مستقر در شیراز و اصفهان نیز تحت نظارت و راهبری مستقیم این فرماندهی فعالیت میکنند.
فرمانده مرکز آموزش تخصصهای هوایی شهید خضرایی در پایان از زحمات تمامی فرماندهان پیشین این مرکز، از جمله فرماندهان پیشین این یگان و کلیه کارکنان خدوم مجموعه در بخشهای مختلف تشکر و قدردانی کرد و افزود: «این موفقیت، نتیجه تلاشهای جمعی از درب نگهبانی تا بالاترین سطوح مدیریتی است