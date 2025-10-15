به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، آیین گرامیداشت چهل و ششمین سالروز تاسیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران و یادواره شهید آیت‌الله سید محمدعلی آل هاشم، رئیس سابق و فقید این سازمان در مرکز همایش‌‍‌های کوثر سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، با حضور جمعی از مسئولان و کارکنان سازمان و ادارات تابعه برگزار شد.

در این همایش از خانواده شهیدان آیت‌‍الله سید محمدعلی آل هاشم و امیر سرتیپ عباس واعظی و جانبازان بازنشسته، محمدصفا تیموری و حسن توکلی تجلیل به عمل آمد.

همچنین در این همایش، از طرح پژوهشی«سبک مدیریت شهید آیت‌الله سید محمدعلی آل‌هاشم» رونمایی شد. امیر سرتیپ محمد اکرمی‌نیا به عنوان استاد ناظر و امیر سرتیپ دوم سیاوش رضائی به عنوان مجری این طرح پژوهشی فعالیت کرده‌اند.

کتاب‌های «ارتش و رسانه» به قلم سیدمهدی حسینی گل افشانی و محمد رحیم‌زاده، «بالاتر از خطر»، به قلم ناصر ملائی و «یاران غریب(خاطرات آزادگان سازمان عقیدتی سیاسی آجا)» به قلم ولی‌الله مظاهری نیز در این یادواره رونمایی شدند. این کتب توسط انتشارات سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی منتشر شده و در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است.

لازم به ذکر است، ۷۰۰ اثر در موضوعات مختلف از جمله دلنوشته، پوستر، طراحی، شعر، فیلم کوتاه، عکس، سرود و خاطره نویسی دریافت شده بود که پس از داوری نهایی و بررسی تمام آثار، ۴۳ اثر به عنوان آثار برتر انتخاب و از عوامل آنان تقدیر و تشکر به عمل آمد.

انتهای پیام/