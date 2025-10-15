خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

به مناسبت سالروز تاسیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش انجام شد؛

تازه‌های سازمان عقیدتی سیاسی آجا رونمایی شد

تازه‌های سازمان عقیدتی سیاسی آجا رونمایی شد
کد خبر : 1700604
لینک کوتاه کپی شد.

به مناسبت ۲۴ مهر سالروز تاسیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، یادواره شهید آیت‌الله سید محمدعلی آل هاشم در مرکز همایش‌های این سازمان، برگزار شد.

به گزارش ایلنا  به نقل از روابط عمومی ارتش، آیین گرامیداشت چهل و ششمین سالروز تاسیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران و یادواره شهید آیت‌الله سید محمدعلی آل هاشم، رئیس سابق و فقید این سازمان در مرکز همایش‌‍‌های کوثر سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، با حضور جمعی از مسئولان و کارکنان سازمان و ادارات تابعه برگزار شد.

در این همایش از خانواده شهیدان آیت‌‍الله سید محمدعلی آل هاشم و امیر سرتیپ عباس واعظی و جانبازان بازنشسته، محمدصفا تیموری و حسن توکلی تجلیل به عمل آمد.

همچنین در این همایش، از طرح پژوهشی«سبک مدیریت شهید آیت‌الله سید محمدعلی آل‌هاشم» رونمایی شد. امیر سرتیپ محمد اکرمی‌نیا به عنوان استاد ناظر و امیر سرتیپ دوم سیاوش رضائی به عنوان مجری این طرح پژوهشی فعالیت کرده‌اند.

کتاب‌های «ارتش و رسانه» به قلم سیدمهدی حسینی گل افشانی و محمد رحیم‌زاده، «بالاتر از خطر»، به قلم ناصر ملائی و «یاران غریب(خاطرات آزادگان سازمان عقیدتی سیاسی آجا)» به قلم ولی‌الله مظاهری نیز در این یادواره رونمایی شدند. این کتب توسط انتشارات سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی منتشر شده و در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است.

لازم به ذکر است، ۷۰۰ اثر در موضوعات مختلف از جمله دلنوشته، پوستر، طراحی، شعر، فیلم کوتاه، عکس، سرود و خاطره نویسی دریافت شده بود که پس از داوری نهایی و بررسی تمام آثار، ۴۳ اثر به عنوان آثار برتر انتخاب و از عوامل آنان تقدیر و تشکر به عمل آمد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ