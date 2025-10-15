به مناسبت سالروز تاسیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش انجام شد؛
تازههای سازمان عقیدتی سیاسی آجا رونمایی شد
به مناسبت ۲۴ مهر سالروز تاسیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، یادواره شهید آیتالله سید محمدعلی آل هاشم در مرکز همایشهای این سازمان، برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، آیین گرامیداشت چهل و ششمین سالروز تاسیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران و یادواره شهید آیتالله سید محمدعلی آل هاشم، رئیس سابق و فقید این سازمان در مرکز همایشهای کوثر سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، با حضور جمعی از مسئولان و کارکنان سازمان و ادارات تابعه برگزار شد.
در این همایش از خانواده شهیدان آیتالله سید محمدعلی آل هاشم و امیر سرتیپ عباس واعظی و جانبازان بازنشسته، محمدصفا تیموری و حسن توکلی تجلیل به عمل آمد.
همچنین در این همایش، از طرح پژوهشی«سبک مدیریت شهید آیتالله سید محمدعلی آلهاشم» رونمایی شد. امیر سرتیپ محمد اکرمینیا به عنوان استاد ناظر و امیر سرتیپ دوم سیاوش رضائی به عنوان مجری این طرح پژوهشی فعالیت کردهاند.
کتابهای «ارتش و رسانه» به قلم سیدمهدی حسینی گل افشانی و محمد رحیمزاده، «بالاتر از خطر»، به قلم ناصر ملائی و «یاران غریب(خاطرات آزادگان سازمان عقیدتی سیاسی آجا)» به قلم ولیالله مظاهری نیز در این یادواره رونمایی شدند. این کتب توسط انتشارات سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی منتشر شده و در دسترس علاقهمندان قرار گرفته است.
لازم به ذکر است، ۷۰۰ اثر در موضوعات مختلف از جمله دلنوشته، پوستر، طراحی، شعر، فیلم کوتاه، عکس، سرود و خاطره نویسی دریافت شده بود که پس از داوری نهایی و بررسی تمام آثار، ۴۳ اثر به عنوان آثار برتر انتخاب و از عوامل آنان تقدیر و تشکر به عمل آمد.