به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، حجت‌الاسلام عباس محمدحسنی، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در یادواره شهادت شهید سید محمدعلی آل‌هاشم، رئیس سابق و فقید این سازمان و چهل و ششمین سالروز تاسیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش که در مرکز همایش‌های کوثر این برگزار شد، با اشاره به پیشینه تأسیس سازمان عقیدتی سیاسی آجا اظهار کرد: سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران با پیشنهاد فرماندهی معظم کل قوا که در آن زمان به عنوان نماینده امام راحل در شورای عالی دفاع فعال بودند و با تصویب امام خمینی(ره)، شکل گرفت و فعالیت خود را آغاز کرد.

وی هدف اصلی از تشکیل سازمان عقیدتی سیاسی ارتش را تعمیق معارف دینی و آموزه‌های اسلامی در میان کارکنان ارتش دانست و تصریح کرد: ارتش جمهوری اسلامی ایران، حتی پیش از انقلاب، دارای کارکنان مسلمان، مؤمن و متدین بود اما این مبانی دینی نیاز به تعمیق بیشتری داشت. از این‌رو، سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با هدف گسترش و تعمیق آموزه‌های دینی و با الهام از اندیشه‌ها و ذهن بلند امام راحل (ره)، تشکیل شد.

حجت الاسلام و المسلمین محمدحسنی ادامه داد: رضایتمندی امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری از عملکرد سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، نشان‌دهنده تحقق اهداف درنظر گرفته شده برای این سازمان است. این موضوع مایه افتخار و مباهات ماست، اما همزمان مسئولیت ما را نیز سنگین‌تر کرده است. در شرایط کنونی و با توجه به پیدایش جنگ ترکیبی و جنگ شناختی، نیاز به تعمیق آموزه‌های دینی و انقلابی در میان کارکنان ارتش و خانواده‌های محترم آنان، بیش از گذشته احساس می‌شود.

نماینده ولی فقیه در ارتش جمهوری اسلامی ایران مقابله با تاکید بر اهمیت مقابله با جنگ ترکیبی دشمنان، خاطرنشان کرد: ما باید تمام ظرفیت‌های خود را به کار گیریم تا بتوانیم جنگ ترکیبی دشمن را خنثی کنیم. این امر، همت بزرگی می‌طلبد که خوشبختانه این روحیه در سراسر سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران وجود دارد و ما در تلاش برای ارتقاء آن نیز هستیم.

حجت‌الاسلام محمدحسنی در ادامه روز عقیدتی سیاسی را روزی مقدس و افتخارآفرین خواند و از تلاش‌های جهادی و انقلابی همکاران خود تقدیر کرد.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در ادامه اظهارات خود، به ویژگی‌های شخصیتی شهید آیت‌الله آل‌هاشم پرداخت و تصریح کرد: شهید آیت‌الله آل‌هاشم مردی الهی و یکی از موفق‌ترین، محبوب‌ترین و مردمی‌ترین مدیران کشور بود. آموزه‌های مدیریتی او می‌تواند چراغ راه ارادتمندانش باشد. شهادت شهید آیت‌الله آل هاشم نیز مایه عزت ما بود. شهید آل‌هاشم برای همه کسانی که او را می‌شناختند، بسیار عزیز بود و با شهادتش، عزیزتر و عزتش ماندگارتر شد.

حجت الاسلام و المسلمین محمدحسنی شهید آیت‌الله آل‌هاشم را دارای اصالت و تبار بزرگ توصیف کرد و افزود: بزرگی کردن، هنر بزرگان است و این ویژگی مستلزم روحی بزرگ است که این شهید آیت‌الله آل هاشم به خوبی از آن برخوردار بود. خوش‌قلبی، خیرخواهی، فراجناحی بودن، توانایی پرورش افراد، حافظه قوی، اشراف به امور، خوش‌فکری، تواضع و فروتنی و گذشت، از آیت‌الله آل هاشم، مدیری توانمند و در تراز نظام مقدس جمهوری اسلامی ساخته بود.

وی ادامه داد: شهید آیت‌الله آل‌هاشم مدیر ترازی بود که به این زودی‌ها قابل تکرار نیست و زمان زیادی لازم است تا فردی با چنین ویژگی‌های شخصیتی بروز و ظهور کند. او بسیار محبوب بود به طوریکه رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) درباره او، تعابیری بلند و غبطه‌برانگیز همچون «امام جمعه محبور و معتبر تبریز» را مطرح کردند.

نماینده ولی فقیه در ارتش در خاتمه با بیان اینکه می‌توان از شهید آل‌هاشم الگو گرفت، اما نمی‌توان مانند او شد، گفت: ایشان برخوردار از شخصیتی کاریزماتیک و خدادادی بودند که قابل تقلید نیست. شهید آیت‌الله آل‌هاشم خورشید بی‌غروبی است که نه تنها در آسمان حق‌طلبی غروب نخواهد کرد بلکه تابش او با گذشت زمان بیشتر هم خواهد شد. ما موظفیم پرچمی را که شهید آیت‌الله آل هاشم در سازمان عقیدتی سیاسی برافراشته بود را بالاتر و بلندتر نگه داریم و راه نورانی او را ادامه دهیم.