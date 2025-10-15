حسینی در تذکر شفاهی:
انتقاد از عملکرد وزیر ورزش در حوزه جوانان
به گزارش ایلنا، سید فتح الله حسینی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۲۳ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی، گفت: در آستانه حضور مقام معظم رهبری به استان کرمانشاه هستیم قطعا مردم کرمانشاه این خاطره را فراموش نمی کنند.
نماینده مردم خسروی، سرپل ذهاب، سومار، قصر شیرین، گواور، گیلانغرب و نفت شهر در مجلس شورای اسلامی در تذکری به رئیس جمهور، ادامه داد: از رئیس جمهور درخواست دارم در اجرای مصوبات سفر مقام معظم رهبری اقدام عاجلی داشته باشند و در دستورکار قرار دهند.
وی در تذکری به وزیر کشاورزی، یادآور شد: اکثر کشاورزان منطقه در تحویل چغندر قند با مشکل مواجه هستند، درخواست دارم وزیر مشکل کشاورزان منطقه را رفع کند.
حسینی در تذکری به وزیر ورزش و جوانان تصریح کرد: وزیر ورزش به عنوان رئیس وزارتخانه عملکرد مناسبی در حوزه جوانان نداشته، می توان گفت در این حوزه عملکرد صفر است و نتوانسته زیرساخت هایی برای آن فراهم کند، قهرمان های ملی از شهرستان ها را نیز مورد توجه قرار دهد.