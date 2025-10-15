آخرین وضعیت احیای دریاچه ارومیه

خبرگزاری کار ایران
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: موضوع احیای دریاچه ارومیه با اولویت در دستور کار است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در پایان جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران درباره احیای دریاچه ارومیه گفت: کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه ریاستش با معاون اول است و دبیری اش هم در اختیار استانداری آذربایجان غربی است و سازمان محیط زیست هم یکی از اعضا هست ولی پیگیر هستند چون ما در جلساتش حضور داری موضوع با اولویت  در دستور کار است.

وی در پاسخ به اینکه آیا بودجه برای احیا اضافه می شود گفت: این را باید از سازمان برنامه و بودجه سوال کنید.

انصاری درباره اقدامات این سازمان در حوزه منایع آبی کشور گفت: در  سازمان محیط زیست تمرکزمان بیشتر روی بحث مصرف بهینه منابع آب هست.  به خصوص که حالا در حوزه قانون هم البته تخصیص آب برعهده وزارت نیرو هست ولی ما در حوزه تامین حقابه تالاب هامون پیگیر هستیم.

وی گفت: پیگیر اقداماتی در حاشیه تالاب ها هستیم که در حوزه تغییر الگوی کشت مشارکت جوامع محلی با تمرکز بر منافع ذینفعانی که وجود دارند، در دستور کار است تا بتوانیم کاهش مصرف آب، کاهش برداشت از آب‌های سطحی و زیرزمینی را داشته باشیم.

 

