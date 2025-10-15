خبرگزاری کار ایران
پوردهقان در تذکر شفاهی:

اردکان از شهرهای آلوده دیگر آلوده‌تر است

نماینده مردم اردکان درمجلس با تأکید بر وخامت وضعیت آلودگی هوا در این شهر گفت: با وجود تلاش ها، آلودگی این شهر به دلیل ارتباط با مناطق دیگر همچنان بحرانی است از این رو نیازمند واکنش جدی مسئولان به ویژه استاندار و دستگاه‌های اجرایی هستیم.

به گزارش ایلنا، مصطفی پوردهقان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۲۳ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود ضمن تسلیت سی و هفتمین سالروز رحلت روح الله خاتمی گفت: امام خمینی (ره) در مورد ایشان فرموده‌اند که سلام بر خاتمی زنده دل، همان که چهره تابناک مبارزات خستگی ناپذیر روحانیت روشن ضمیر بود، همان که روشنفکری متدین و مجتهدی بزرگوارو از خوبان امینی بود که اگر نتوان گفت بی‌نظیر، مسلماً کم نظیر بود. او یار و پناه محرومان بود و با یک عمر تحجر و واپس‌گرایی جنگید، او پاک زیست، پاک مرد، و پاک در جوار رحمت ربش آرمید.

نماینده مردم اردکان در مجلس با بیان اینکه بحث امروز اردکان آلایندگی است، ادامه داد: هوای اردکان از شهرهای تهران، اصفهان، کرمان و بسیاری از شهرهای آلوده دیگر نیز آلوده‌تر است و علیرغم اقدامات فراوان در یک سال اخیر اما به دلیل اینکه آلودگی به شهرهای دیگر از جمله اردکان به مهریز گره خورده از این رو نیازمند اقدامات ویژه است.

وی خطاب به وزیر کشور بیان کرد: از شما تقاضا می‌شود تا تمام قد از استاندار حمایت کنید و استاندار یزد نیز تمام مدیران را برای انجام کار اجرایی بسیج کند؛ در حال حاضر نیازمند حرف و همایش نیستیم.

پوردهقان با تأکید بر ایجاد پلیس مقابله با آلودگی در شهر یزد افزود: در شرایط فعلی ضرورت دارد تا دستگاه قضایی، پلیس، سازمان محیط زیست و بسیاری از دستگاه های اجرایی با تمام توان در راستای برخورد با عوامل ایجاد کننده آلودگی که سلامت مردم را نشانه گرفته است، بایستند.

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
