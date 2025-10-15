خبرگزاری کار ایران
ذاکر در تذکر شفاهی:

نمایندگان نباید با اظهارنظرهای خلاف واقع از استاندارد خارج شوند

کد خبر : 1700465
نماینده مردم ارومیه در مجلس خواستار همبستگی و محبت میان نمایندگان شد و گفت: نمایندگان نباید با اظهارنظرهای خلاف واقع از استاندارد خارج شوند.

به گزارش ایلنا، سیدسلمان ذاکر در نشست علنی صبح امروز (چهارشنبه، ۲۳ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود با اشاره به اظهارات مهدی کوچک زاده نماینده تهران درباره بودجه مجلس با بیان اینکه اگر یک نماینده بخواهد از آفساید، گل بزند، هرگز قابل قبول نیست، گفت: ما همه نماینده هستیم و باید با هم متحد باشیم و نباید به مسائل به صورت بی‌جا ورود کنیم.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر نماینده اینگونه اظهارنظر کند، از استاندارد خارج می‌شود، ابراز داشت: ما باید مشکلات را با صفا و صمیمیت برطرف کنیم و نباید بنزین روی آتش بریزیم. برای همه اقدامات دستگاه‌های نظارتی هستند و اگر تخلفی صورت دهد، رسیدگی می‌کنند.

