خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نخعی راد در تذکر شفاهی:

قوه قضاییه به تکلیف خویش در پیشگیری از وقوع جرم درفضای مجازی به خوبی عمل نمی‌کند

قوه قضاییه به تکلیف خویش در پیشگیری از وقوع جرم درفضای مجازی به خوبی عمل نمی‌کند
کد خبر : 1700444
لینک کوتاه کپی شد.

نماینده مردم مشهد در مجلس خطاب به رئیس قوه قضائیه گفت: قوه قضاییه مکلف به پیشگیری از وقوع جرم، کشف جرم و تعقیب مجرمین است با این وجود این قوه تحت مدیریت حضرت عالی پس از فتنه ۱۴۰۱ رویکرد واگرایانه داشته و به تکلیف خویش در پیشگیری از وقوع جرم و تعقیب مجرمینی که در فضای مجازی اقدام به ترویج بی‌بندوباری و فساد اخلاقی می‌کنند به خوبی عمل نمی‌کند.

به گزارش ایلنا، علی اصغر نخعی راد در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۲۳ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی، گفت: حجت الاسلام اژه‌ای ریاست محترم قوه قضاییه برابر اصل ۱۵۶ قانون اساسی قوه قضاییه مکلف به پیشگیری از وقوع جرم، کشف جرم و تعقیب مجرمین است با این وجود این قوه تحت مدیریت حضرت عالی پس از فتنه ۱۴۰۱ رویکرد واگرایانه داشته و به تکلیف خویش در پیشگیری از وقوع جرم و تعقیب مجرمینی که در فضای مجازی اقدام به ترویج بی‌بندوباری و فساد اخلاقی می‌کنند به خوبی عمل نمی‌کند.

وی افزود: علاوه بر این پس از دستور دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی مبنی برعدم ابلاغ قانون حمایت از خانواده نیز قوه قضاییه با همین رویکرد واگرایانه از اجرای قوانین موجود حمایت از عفاف و حجاب خودداری و این امر موجب شیوع بی‌بند و باری بی‌حد و حصر در فضای مجازی و کف جامعه و حتی در مراسمی که توسط مدیران استحاله شده و غرب زده برگزار می‌شود شده است، لذا به جنابعالی تذکر می‌دهم حتی اگر کیان یک خانواده از هم بپاشد مسئولیت آن با حضرت عالی و مدیران قوه قضاییه است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ