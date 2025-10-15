به گزارش ایلنا، علی احمدی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۲۳ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی، گفت: از رئیس جمهور درخواست دارم در خصوص جبران خسارت و سرمازدگی محصولات کشاورزی که قبلا هم مکاتبه کرده بودم دستور دهند اقدام عاجل شود.

نماینده مردم میاندوآب در مجلس شورای اسلامی افزود: دریاچه ارومیه کاملا خشک شده است و طوفان نمک یواش یواش خود را نشان می‌دهد. اگر سریعا تدبیر نشود زندگی چند میلیون مردم را نابود خواهد کرد.

وی خطاب به وزرای نفت و کشاورزی، بیان کرد: نسبت به افزایش سهمیه سوخت ماشین آلات کشاورزی اقدام کنید و بیشتر از این در فصل کشت کشاورزان زحمتکش را نگران و اذیت نکنید.

احمدی خطاب به رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و وزرای جهاد کشاورزی و صمت، گفت: تورم کمر قشر آسیب‌پذیر را خم کرده است تقاضامندم در این خصوص تدبیر کنید.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، گفت: از وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه و علوم پزشکی به سبب تصویب ساختار دانشکده پزشکی میاندوآب سپاسگزارم. به وزارت آموزش و پرورش تذکر می‌دهم در خصوص بلاتکلیفی و سردرگمی آموزشیاران نهضت، پیش دبستانی، طرح امین و… تعیین تکلیف کنند.

احمدی ادامه داد: نیروی زحمتکش و شرکتی را دریابید و برابر مصوبه قانونی آن‌ها را تعیین تکلیف کنید و از همه مردم حوزه انتخابیه‌ام به سبب محبتی که در حق اینجانب داشته‌اند سپاسگزارم.

