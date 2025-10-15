تعیین تکلیف نیروهای شرکتی بلاتکلیف مانده است

به گزارش ایلنا، منصور شکرالهی در جلسه علنی (چهارشنبه ۲۳ مهرماه) در ابتدای نطق خود ضمن سلام و احترام به ملت شریف ایران و مردم شهرستان جنوبی کرمان، گفت: یاد و خاطره امام راحل امام شهدا، شهدای جنگ تحمیلی و شهدای ۱۲ روز جنگ اخیر گرامی می‌دارم و آرزوی طول عمر با برکت برای مقام عظمای ولایت حضرت امام خامنه‌ای دارم.

نماینده کهنوج، منوجان، فاریاب، جازموریان، رودبار و قلعه گنج در مجلس افزود: ضمن اعلام حمایت و دفاع کامل از ملت مظلوم و رنجدیده فلسطین، از هر اقدامی که تضمین کننده آزادی، استقلال و حفظ کرامت انسانی، احقاق حق مردم صبور فلسطین و توقف جنایات، نسل کشی، قحطی و کوچ اجباری ملت شریف باشد، حمایت می‌کنیم.

شکرالهی با اشاره به اجلاس شرم الشیخ، ادامه داد: از اقدام سنجیده، دستگاه دیپلماسی در رأس آن ریاست جمهور و وزیر خارجه که برگرفته از ارشادات حکیمانه و توصیه‌های داهیانه مقام معظم رهبری است و در اجلاس ظاهراً صلح شرم‌الشیخ و قرار نگرفتن در حلقه تحقیر و فریب رئیس جمهور آمریکا شرکت نکردند، ابراز قدردانی و سپاس می‌کنم.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با تاکید براینکه جزایر سه‌گانه خلیج فارس متعلق به قلمرو سرزمینی ایران است و تا ابد بخشی از نقشه پر افتخار ایران باقی خواهند ماند، مطرح کرد: از حاکمان کشور دوست، مسلمان و همسایه امارات متحده عربی می‌خواهیم از افتادن در دام خطرناک اتحادیه اروپا وآمریکا پرهیز کنند و آرامش منطقه را با توطئه‌های اسرائیلی _آمریکایی برهم نزنند. ما همسایه‌ایم و در روز خطر، همسایگان به داد شما می‌رسند، نه غریبه‌ها که هزاران کیلومتر از شما فاصله دارند و هیچ نقطه اشتراکی در دین، زبان و تاریخ، هویت و فرهنگ ندارند.

وی ضمن تبریک درخشش قهرمانان تیم وزنه‌برداری جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: وزیر نفت و جهاد کشاورزی؛ فصل کشت کشاورزان بخصوص کشاورزان جنوب کرمان، فرا رسیده است. کشاورزان ما سوخت برای ادوات کشاورزی و گلخانه‌ها و بذر و کود و سایر اقلام حمایتی جهت شروع فصل تولید و ایجاد امنیت غذایی می‌خواهند.

نماینده مردم جنوب استان کرمان در مجلس در تذکری به وزیر صمت و مدیرعامل شرکت ملی مس ایران، خاطرنشان کرد: می‌دانید ۷۰ درصد مس کشور متعلق به کرمان است؟ از نخبه‌های کرمان و از ظرفیت‌های نیروهای بومی استفاده نشده است. ما فرصت می‌خواهیم و اگر از ظرفیت نیروهای کرمان استفاده نشود؛ ما از ابزار قانونی خود استفاده خواهیم کرد.

شکرالهی خطاب به وزیر بهداشت، بیان کرد: وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ ضمن تشکر از خدمات ارزشمند شما و همکاران تان؛ خواهشمند است نسبت به تکمیل بیمارستان ۲۲۰ تخته تکخوابی کهنوج که نیاز فوری و مبرم شهرستان جنوبی کرمان است، دستورات عاجل را صادر کنید، همچنین پرداخت مطالبات معوقه پرسنل اعم از کادر و پزشکان و پیمانکاران از مطالبات جدی دانشگاه علوم پزشکی جنوب کرمان است، استدعا دارم با دستورات فوری پرداخت، انگیزه پرسنل را به خدمات‌رسانی به مردم جنوب کرمان تقویت و مضاعف کنید.

وی در حمایت از نیروهای نظامی و انتظامی تاکید کرد: رئیس جمهور، رئیس مجلس، همکاران در مجلس شورای اسلامی؛ پرسنل جان برکف و ولایتمدار انقلابی نیروهای نظامی و انتظامی که قهرمانانه و جانانه در دفاع مقدس، و در جنگ ۱۲ روزه علیه رژیم صهیونیستی خوش درخشیدند و شهدا و جانبازانی را تقدیم انقلاب کردند، نسبت به وضعیت معیشتی و حقوق و مزایای این عزیزان تدبیری شود. وضعیت در شأن این عزیزان فداکار و همیشه در صحنه نیست، این وظیفه ماست که به دغدغه و مطالبه به حق‌شان در اسرع وقت رسیدگی کنیم.

نماینده کهنوج، منوجان، فاریاب، جازموریان، رودبار و قلعه گنج در مجلس در پایان متذکر شد: تعیین تکلیف نیروهای شرکتی که در سال آخر مجلس یازدهم مصوب شد تاکنون بلاتکلیف مانده است؛ از ریاست جمهوری و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، دکتر قالیباف رئیس مجلس می‌خواهیم که در جهت امید به این کارمندان زحمتکش که بیش از ۷۳۰ هزار نفر هستند، اقدام کنند. سازمان برنامه بودجه درخصوص تخصیص اعتبارات به جنوب استان کرمان توجه کنند.

