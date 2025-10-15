ورود عراقچی به محل نشست وزرای امور خارجه جنبش عدم تعهد

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه که از صبح امروز چهارشنبه برای شرکت در نشست وزرای امور خارجه جنبش عدم تعهد وارد کامپالا پایتخت اوگاندا شده است، دقایقی قبل وارد محل نشست وزرای امور خارجه جنبش عدم تعهد شد.

نوزدهمین نشست میان دوره‌ای وزرای امور خارجه جنبش عدم تعهد روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه به ریاست وزیر امور خارجه اوگاندا و با حضور وزرای خارجه و هیات‌های عالیرتبه از کشورهای عضو جنبش عدم تعهد برگزار خواهد شد.

سید عباس عراقچی علاوه بر مشارکت در مباحث عمومی اجلاس و تبیین مواضع جمهوری اسلامی ایران در خصوص تحولات بین‌المللی، در حاشیه این اجلاس با وزرای خارجه کشورهای شرکت‌کننده دبدار و تبادل نظر خواهد کرد.

