ابلاغ ۲ قانون ساماندهی پهپادها و تشدید مجازات جاسوسی
رئیس جمهور، ۲ قانون ساماندهی پرندههای هدایتپذیر از دور (پهپادها) غیر نظامی و تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی را برای اجرا به دستگاههای مربوطه، ابلاغ کرد.
به گزارش ایلنا، پزشکیان در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون ساماندهی پرندههای هدایتپذیر از دور (پهپادها) غیر نظامی» را که در نشست علنی ۶ مهر ۱۴۰۴ در مجلس شورای اسلامی، تصویب شد و ۹ مهر ۱۴۰۴ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به قوه قضائیه و وزارتخانههای کشور، اطلاعات، دادگستری، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ابلاغ کرد.
رئیس جمهور، همچنین «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» را که در نشست علنی ۶ مهر ۱۴۰۴ در مجلس شورای اسلامی، تصویب شد و ۹ مهر ۱۴۰۴ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به قوه قضائیه و شورای عالی امنیت ملی و وزارتخانههای اطلاعات، دادگستری و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ابلاغ کرد.