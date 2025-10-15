عارف در نشست با اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس:
اگر تشکیلات دولت محدود نشود کل بودجه صرف پرداخت حقوق میشود
معاون اول رئیسجمهور با بیان اینکه اصلاح ساختار یکی از تکالیف برنامه هفتم پیشرفت است، خاطرنشان کرد: اگر تشکیلات دولتی محدود نشود، کل بودجه دولت صرف پرداخت حقوق میشود. در حال حاضر حدود ۹۰ درصد بودجه برخی دستگاهها در این زمینه صرف میشود بنابراین باید اصلاح ساختار آغاز میشد که در این زمینه هم دولت اقدامات خود را آغاز کرده است.
به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف در نشست با اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دولت و مجلس یک هدف مشترک یعنی حل مشکلات کشور و تامین رفاه و آرامش مردم را دنبال میکنند، خاطر نشان کرد: وظایف قوه مجریه و مقننه متفاوت است ولی ما هدف مشترک داریم بنابراین وقتی برای دستیابی به این هدف مشترک در کنار هم باشیم، قادر خواهیم بود به اهداف خود برسیم اما اگر این دو قوه مسیر متفاوتی را طی کنند، مشکلات حل نخواهد شد.
معاون اول رئیسجمهور با تاکید بر اینکه تامین امنیت غذایی و کالاهای اساسی راهبرد نظام بوده که دولت هم به آن پایبند است، گفت: کشاورزی یکی از مسائل اولویتدار کشور است. البته با توجه به خشکسالیهای سالهای اخیر در این حوزه با مشکلاتی مواجه شدیم اما اتفاق مهمی هم درباره کاهش مصرف آب بخش کشاورزی یا تغییر در تولید محصولات رخ نداده است.
عارف با تاکید بر اینکه باید الگوی کشت و آبیاری اصلاح شود، تصریح کرد: در شرایط خشکسالی نباید برخی محصولات که برای کشور راهبردی نبوده و مصرف بالای آب دارند را کشت کرد. تغییر این فرهنگ زمانبر بوده البته برای تغییر این فرهنگ هم به اندازه کافی تلاش نکردهایم.
وی ادامه داد: حمایت از کشاورزی و دستیابی به خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی یکی از راهبردهای دولت است با این حال کیفیت محصولات کشاورزی را نیز باید ارتقاء دهیم. راهبرد دولت، خرید تمام گندم تولید شده در داخل کشور است تا گندمکار برای تولید انگیزه کافی داشته باشد.
عارف با تشکر از دغدغههای نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای حل مشکلات کشور، افزود: دولت تماما تلاش خود را برای رفع دغدغه نمایندگان مجلس و حل مشکلات کشور به کار گرفته است البته باید توجه کرد که از ابتدای شروع دولت چهاردهم، شرایط جنگی در کشور وجود داشت و مهمان ما را در تهران ترور کردند. دولت در این شرایط کشور را اداره کرد. نمایندگان مجلس مشکلات دولت از جمله ناترازی برق، آب و بودجه را در نظر بگیرند و به واقعیتهای کشور توجه کنند. اگر ما احساس کنیم که مسئولیت مشترکی داریم، بهتر میتوانیم برای حل مشکلات تعامل داشته باشیم.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به تلاشهای دولت برای افزایش تولید برق برای جلوگیری از قطعی برق در صنعت و کشاورزی، گفت: با حضور رئیس جمهور جلسات متعددی به صورت هفتگی درباره حل مشکلات کشاورزی برگزار میشود. اراده دولت این است که مشکلات کشاورزی را حل کند تا در تولید محصولات کشاورزی به خودکفایی برسیم.
عارف در خصوص ارتقای جایگاه سازمان امور عشایر ایران گفت: عشایر جایگاه ارزشمندی داشتهاند و آنها همواره پاسدار مرزها و پیشتاز در تولید بودهاند و دولت هیچ تصمیمی بر خلاف منافع عشایر نمیگیرد. در برنامه هفتم پیشرفت، ساماندهی امور عشایر بر عهده وزارت کشاورزی گذاشته شده است اما تاکنون دولت تصمیمی در این زمینه نگرفته است تا اجماعی در کشور در این خصوص بدست آید.
معاون اول رئیسجمهور همچنین تاکید کرد: رویکرد شورای عالی اداری در اصلاح ساختارها، تحدید سازمانها برای افزایش بهرهوری است با این حال در این زمینه هیچ اقدامی خلاف قانون انجام نمیشود.
در این جلسه چالشها و مشکلات بخش کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت و بر لزوم حل این مشکلات برای تامین امنیت غذایی کشور تاکید شد.