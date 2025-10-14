تاکید رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح بر هوشمندسازی و نظارت الکترونیک بر مرزها

به گزارش ایلنا، حجت الاسلام والمسلمین احمدرضا پورخاقان رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح با سردار سرتیپ پاسدار احمدرضا رادان فرمانده انتظامی کل کشور دیدار و گفت‌وگو کرد.

حجتالاسلام و المسلمین پورخاقان در این دیدار ضمن تقدیر از رشادت و جانفشانی‌های نیروهای خدوم انتظامی و زنده نگه داشتن نام و یاد شهدای والامقام فراجا خصوصا در طول جنگ دوازده روزه که منتهی به شهادت بالغ بر ۱۴۴ نفر از آنان شد، اظهار کرد: کارکنان انتظامی در ماموریت‌های مختلف خصوصا در مبارزه با سوداگران مرگ، مفسدان اجتماعی و برهم زنندگان امنیت کشور به ویژه در جنگ ۱۲ روزه با عزمی راسخ، در میدان ایستادند و نگذاشتند بدخواهان، به امیال خبیث خود برسند.

وی ادامه داد: در شرایطی که دشمنان قسم خورده نظام اسلامی به ویژه رژیم غاصب و جنایتکار صهیونیستی، در جنگ دوازده روزه با حملات کور خود، امنیت و آرامش ملت شریف ایران را هدف قرار داد و منجر به شهادت عالی‌ترین فرماندهان نظامی و دانشمندان هسته‌ای و تعداد زیادی از زنان و کودکان بی‌دفاع شد، نیروهای خدوم انتظامی در کنار سایر قوای مسلح مقتدر و جان بر کف ایران اسلامی، با تمام توان و درک بالای مسئولیت، نقش مهمی در تامین امنیت و آرامش روانی جامعه ایفا کردند و با وحدت بی‌نظیر مردم آگاه وعزیز، دشمن را مایوس کردند.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در ادامه با اشاره به اینکه کارکنان فراجا در همه مناسبت‌ها اعم از ملی و مذهبی و ترافیک جاده‌ای و بیشتر شئونات اجتماعی در صحنه حاضر هستند و ضمن تشکر از زحمات ارزشمند آنان، خاطر نشان کرد: از طریق هوشمندسازی و نظارت الکترونیکی باید ضمن صیانت از مرزهای کشور، در حفظ جان نیروهای خدوم نظامی و انتظامی و مردم شریف، تلاش بیشتری صورت گیرد.

وی در این دیدار با اشاره به فرمایش مولای متقیان در نامه ۵۳ نهج البلاغه، بر ضرورت توجه به تامین معیشت و مسکن نیروهای مسلح تاکید کرد و افزود: باید به وضعیت ناترازی معیشت نیروهای مسلح نسبت به کار مهم و ارزشمندی که انجام می‌دهند توجه ویژه داشت و پرداختی‌ها باید درشان این نیروها باشد.

فرمانده انتظامی کل کشور: از اینکه توانستیم در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی دشمن را عصبانی کنیم، خوشحال هستیم

سردار سرتیپ پاسدار احمدرضا رادان فرمانده کل انتظامی کشور نیز در این دیدار ضمن تشکر از حضور رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، اظهار کرد: از حمایت‌ها و تدابیر حجت‌الاسلام والمسلمین پورخاقان و مجموعه سازمان قضایی تشکر و قدردانی می‌کنم.

سردار رادان در ادامه گزارشی از اقدامات فراجا در طول جنگ دوازده روزه با همراهی‌ها و کمک مردم را ارائه کرد و افزود: از اینکه توانستیم در این مدت دشمن را عصبانی کنیم، خوشحال هستیم.

فرمانده انتظامی کشور همچنین گفت: فراجا در صیانت از نیرو و برخورد با متخلف و مجرم در کنار سازمان قضایی نیروهای مسلح خواهد بود.

در این دیدار شهبازی معاون اول سازمان قضایی، کریمی معاون توسعه مدیریت و منابع، بیگمرادی معاون نظارت و بازرسی، حجت‌الاسلام والمسلمین کرمی دادستان نظامی تهران، محمدیاران مدیرکل حفاظت و اطلاعات و کاظم نژاد مدیرکل حوزه ریاست سازمان قضایی نیروهای مسلح حضور داشتند.

انتهای پیام/