نماینده شهرضا و دهاقان در مجلس گفت: بانک آینده، علیرغم صراحت قانون و الزامات بانک مرکزی و به بهانه کنترل نقدینگی، پرداخت تسهیلات به مردم را به صورت قطرهچکانی انجام میدهد؛ این بانک حتی پرداخت وامهای خرد در یکی دو سال گذشته را کاملاً متوقف کرده است. در حالی که بیش از ۲۷۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانکی بهعنوان وامهای تکلیفی نظیر فرزندآوری و ازدواج و به صورت قطره چکانی پرداخت شده، بانک آینده بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان اضافهبرداشت داشته است.
به گزارش ایلنا، حبیب قاسمی در نطق میاندستور جلسه علنی امروز (سهشنبه ۲۲ مهرماه)، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و امام شهدا و با آرزوی طول عمر با عزت برای مقام معظم رهبری، اظهار داشت: خدمت ملت بزرگ ایران اسلامی، مردم شریف استان اصفهان و مردم فهیم و بزرگوار حوزه انتخابیه شهرستانهای شهرضا و دهاقان عرض سلام و ادب و احترام دارم. همچنین از هیئترئیسه محترم مجلس بابت وقتی که در اختیار اینجانب قرار دادند تشکر میکنم. سلام و درود خدا بر ارواح طیبه و تابناک شهدا باد. آرزوی توفیق خدمت صادقانه برای همه خادمان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دارم و از خداوند سبحان طول عمر با برکت و عزت همراه با صحت و سلامتی برای مقام معظم رهبری مسئلت مینمایم.
نماینده شهرضا در مجلس با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه افزود: بیش از دو سال است که رژیم جعلی صهیونیستی مردم مظلوم و مقتدر غزه را با بمب، گرسنگی و محاصره تحت فشار قرار داده است. بیش از ۶۰ هزار نفر از زنان و کودکان بیگناه را به خاک و خون کشیده و به بیمارستانها، مدارس، مساجد، کتابخانهها، اردوگاهها و حتی خبرنگاران حمله کرده است تا صدای مقاومت را خاموش کند. آنان ادعا میکردند که حماس را از بین میبرند و اسرا را آزاد میکنند، اما امروز نهتنها به هیچکدام دست نیافتهاند بلکه آمریکا، ابرقدرتِ بهظاهر دنیا، واسطه آتشبس و خواهش از حماس برای پایان دادن به جنگ شده است.
وی در ادامه پرسید: اگر این اضافهبرداشتها خلاف قانون است، چرا بانک مرکزی آن را از جیب مردم به یک بانک خصوصی پرداخت میکند؟ مگر این اقدام با ضریب تورمی ۷.۸ دهم، اثر مستقیم بر سفره مردم ندارد؟ از یکسو پرداخت وام مسکن و تسهیلات خرد به مردم متوقف میشود و از سوی دیگر منابع کلان بهنفع بانکهای خصوصی تخصیص مییابد. در نتیجه، مردم از هر دو سو آسیب میبینند؛ هم فشار اقتصادی را تحمل میکنند، هم بیعدالتی در تخصیص منابع را. مردم هم چوب را میخورند، هم پیاز و هم کتک، و هم اشک می ریزند.
نماینده مردم شهرضا و دهاقان با تأکید بر لزوم برخورد قاطع با تخلفات بانکی افزود: ضرورت دارد که با این روند برخورد جدی صورت گیرد. در حوزه مسکن نیز طبق قانون برنامه هفتم مقرر بود سالانه دو دهم درصد به سکونتگاههای کشور که معادل حدود ۳۲۰ هزار هکتار زمین است، اضافه شود. اکنون که سال اول این برنامه را پشت سر گذاشتهایم و وارد سال دوم شدهایم، باید دید چه میزان از این هدف تحقق یافته است؟ طبق برش سالانه، بایستی ۶۵ هزار هکتار به اراضی سکونتی اضافه میشد، اما تاکنون شاهد پیشرفت اندکی هستیم.
او ادامه داد: در شهرستان شهرضا، صدها هزار هکتار اراضی وجود دارد که قابلیت الحاق به سکونتگاهها را دارند، اما دو سال است که مردم در انتظارند. از میان ۱۶ هزار نفر متقاضی، تنها ۶ هزار نفر تأیید شدهاند و از این میان قرار است برای ۲ هزار ۴۰۰ نفر زمین الحاق شود. اما الحاق آن ابلاغ نمیشود. این روند موجب نارضایتی گسترده مردم شده است.
قاسمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت کشاورزی اظهار داشت: در حوزه کشاورزی، کاهش سهمیه سوخت تا ۳۰ و ۵۰ درصد در فصل کشت، بدون هیچ مبنای قانونی، کشاورزان را با مشکل جدی مواجه کرده است. همچنین افزایش قیمت کود شیمیایی و کمبود سهم این سموم شیمیایی فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده است.