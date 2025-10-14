خانه



سیاسی



سیاست داخلی ۲۲ / ۰۷ / ۱۴۰۴ - ۱۲:۲۹:۱۴

ضرغامی:

حفاظت از شخصیت‌ها جز برای معدود افراد خاص باید یکسره جمع شود

وزیر پیشین میراث فرهنگی گفت: این‌روزها با بعضیا که دوزار مسئولیت دارن تماس می‌گیریم، میگن دیگه موبایل همراه ندارن، یا محل استقرارشان معلوم نیست! اوضاع را برای مسئولین اجرایی و سیاسی، عادی اعلام کنید.