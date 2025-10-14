ضرغامی:
حفاظت از شخصیتها جز برای معدود افراد خاص باید یکسره جمع شود
به گزارش ایلنا، عزت الله ضرغامی وزیر پیشین میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:«
اینروزها با بعضیا که دوزار مسئولیت دارن تماس میگیریم، میگن دیگه موبایل همراه ندارن، یا محل استقرارشان معلوم نیست!
اوضاع را برای مسئولین اجرایی و سیاسی، عادی اعلام کنید.
حفاظت شخصیتها هم جز برای معدود افراد خاص باید یکسره جمع شود.
امنیت، فقط رضایتمندی مردم!»