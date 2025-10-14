خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ضرغامی:

حفاظت از شخصیت‌ها جز برای معدود افراد خاص باید یکسره جمع شود

حفاظت از شخصیت‌ها جز برای معدود افراد خاص باید یکسره جمع شود
کد خبر : 1699852
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر پیشین میراث فرهنگی گفت: این‌روزها با بعضیا که دوزار مسئولیت دارن تماس می‌گیریم، میگن دیگه موبایل همراه ندارن، یا محل استقرارشان معلوم نیست! اوضاع را برای مسئولین اجرایی و سیاسی، عادی اعلام کنید.

به گزارش ایلنا، عزت الله ضرغامی وزیر پیشین میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:«

این‌روزها با بعضیا که دوزار مسئولیت دارن تماس می‌گیریم، میگن دیگه موبایل همراه ندارن، یا محل استقرارشان معلوم نیست!

اوضاع را برای مسئولین اجرایی و سیاسی، عادی اعلام کنید.

حفاظت شخصیت‌ها هم جز برای معدود افراد خاص باید یکسره جمع شود.

امنیت، فقط رضایتمندی مردم!»

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ