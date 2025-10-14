به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف در نشستی با مدیران ارشد نهادهای اجتماعی-اقتصادی با بیان اینکه بخش اقتصادی نظام جمهوری اسلامی ایران با وجود مشکلات و مسائلی همانند تحریم‌های ظالمانه و خشن، ظرفیت نظام را به خوبی نشان داده است، افزود: هدفگذاری دشمنان علیه ملت ایران برعکس تحلیل‌ها و برآوردهای آنان شد و بر روی حضور مردم در روز دوم جنگ ۱۲ روزه سرمایه‌گذاری کرده بودند اما مردم با وحدت و انسجام به میدان آمدند و کار دشمنان را تمام کردند.

معاون اول رئیس‌جمهور در این نشست که معاون نظارت و حسابرسی دفتر رهبر معظم انقلاب، وزیر صنعت، معدن و تجارت، روسای بنیاد مستضعفان، کمیته امداد امام خمینی (ره)، ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، بنیاد شهید و امور ایثارگران، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و مسئولان دستگاه‌های دولتی حضور داشتند، تاکید کرد: طبق گزارش‌ها از عملکرد نهادهای عمومی و بخش خصوصی در دوران جنگ تحمیلی، هیچ بخشی نگاه اقتصادی و منافع بخشی نداشت که کالایی را برای فروش گران‌تر در آینده نگهداری کنند.

عارف اضافه کرد: در آغاز جنگ و با وجود نزدیکی تعطیلات تابستانی و همزمانی با ایام سوگواری محرم و صفر، آمار فروش فروشگاه‌ها در روز اول تنها ۲۰ درصد بیشتر شد و در روز دوم از متوسط فروش روزانه پایین‌تر آمد و در کل، متوسط تغییرات فروش هفته اول تنها ۱,۶ بود که این افتخاری برای کشور است.

وی با اشاره به اینکه در دوران جنگ مردم حتی برای یک هفته نیز کالاهای خود را پیش خرید نکردند، تصریح کرد: افتخار خدمتگذاری به چنین مردمی داریم.

عارف افزود: در بدنه حاکمیتی نباید پایبند نام‌ها و جایگاه‌ها باشیم و مهم خدمت به مردم و حفظ آرامش جامعه است.

معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اهمیت حفظ آمادگی در شرایط توقف آتش و با بیان اینکه باید دست ما در برابر دشمن پُر باشد، به برنامه‌های تهیه شده اقتصادی و مدیریتی در دولت چهاردهم اشاره و تاکید کرد: در دوران جنگ ۱۲ روزه دولت به وزرا و استانداران اختیارات لازم را تفویض کرد و با رئیس‌جمهور و معاون اول رئیس‌جمهور نیز در اتخاذ تصمیمات و اقدامات هماهنگی‌های لازم را بعمل می‌آوردند.

وی با بیان اینکه منبع همه بخش‌های حاکمیتی از دولت تا نهادهای عمومی در انفال است که باید صرف خدمت به مردم و توسعه کشور شود، بر ضرورت «حفظ آرامش جامعه» در شرایط خاص تاکید کرد و گفت: دولت از زمان روی کار آمدن با شرایط جنگی روبرو بود اما راهبرد ما از شهریور سال گذشته بر این اساس بود که این شرایط خاص را به مردم القا نکنیم که در برقراری آرامش در جامعه نیز عملکرد خوبی داشتیم. در مقطع فعلی نیز کماکان این راهبرد را دنبال می‌کنیم.

عارف خاطرنشان کرد: بهبود و تامین معیشت مردم بویژه اقشار آسیب‌پذیر اولویت اول دولت است که تحت هر شرایطی آسیبی نبیند و تمام برنامه‌های اصلاحات ساختاری اقتصادی و قیمت‌ها، پیوست معیشتی داشته باشد.

عارف از تلاش‌ها و اقدامات و همچنین همکاری نهادهای عمومی با بدنه دولت بویژه در جنگ ۱۲ روزه و همچنین توسعه، ساخت و تکمیل طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای کشور از جمله ساخت و تکمیل آزادراه‌ها، نهضت مدرسه‌سازی به عنوان یکی از راهبردهای مهم دولت و توانمندسازی اقشار آسیب‌پذیر قدردانی کرد.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین از نهادهای عمومی خواست به دولت در تامین، تولید و توزیع کالاهای اساسی و مورد نیاز به ویژه در شرایط خاص کمک کنند.

وی همچنین بر ضرورت تسریع در بازسازی اماکن آسیب دیده در جنگ ۱۲ روزه تاکید کرد.

عارف در پایان این نشست دستور داد تا در جلسه‌ای با حضور معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رییس‌جمهور، مسئولان مرتبط در دستگاه‌های دولتی و رؤسای نهادهای عمومی مسائل و راهکارهای تقویت روزافزون روابط دولت و نهادهای عمومی بررسی و همچنین مشکلات آنان حل شود.

در ادامه نیز حاضرین در نشست با قدردانی از همکاری و تعامل دولت با نهادهای عمومی در خدمت‌رسانی بهتر به مردم و محرومان، گزارشی از اقدامات و فعالیت‌های نهادهای خود از جمله سهم آنان در تولید ناخالص داخلی، سرمایه‌گذاری، توانمندسازی اقشار آسیب‌پذیر، امنیت غذایی، تولید گوشت دام و طیور، انرژی، اشتغال‌زایی، خدمات پزشکی و دندانپزشکی به مناطق محروم، استعدادیابی در مناطق کم برخوردار، ارائه تسهیلات، کمک به شرکت‌های دانش بنیان، ساخت مسکن و تامین لوازم خانگی و اسکان خانوارهای آسیب دیده در جنگ ۱۲ روزه ارائه کردند.

