حجم تجارت ایران و ارمنستان روند صعودی دارد
معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیس کمیسیون مشترک ایران و ارمنستان در مراسم ۳۴امین سالگرد استقلال ارمنستان گفت: ایران و ارمنستان در فعالسازی کریدور خلیج فارس–دریای سیاه منافع مشترکی دارند. حجم تجارت دوجانبه در حال افزایش است و حدود یک میلیارد دلار برآورد میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، «سیدحمید پورمحمدی» امروز - دوشنبه ۲۱ مهرماه - در مراسم ۳۴امین سالگرد استقلال ارمنستان با اشاره به اینکه ایران و ارمنستان همواره همسایگانی نیک و دوستانی وفادار بودهاند، گفت: ایران هرگز تهدیدی برای ارمنستان نبوده و بالعکس. مرز مشترک میان دو کشور، همواره مرزی از دوستی و اعتماد بوده است و من اطمینان دارم که در آینده نیز مرزی از دوستی، اعتماد و امید باقی خواهد ماند.
توسعه روابط با ارمنستان از اولویتهای ایران است
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: جمهوری اسلامی ایران از نخستین کشورهایی بود که استقلال جمهوری ارمنستان را در سال ۱۹۹۱ به رسمیت شناخت. جمهوری اسلامی ایران از آن روز تا به امروز در چارچوب سیاست حسن همجواری، احترام متقابل و عدم مداخله در امور یکدیگر، از تقویت استقلال و حاکمیت ارمنستان حمایت کرده است و در همین راستا توسعه روابط با جمهوری ارمنستان در همه ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و مردمی، از اولویتهای سیاست همسایگی جمهوری اسلامی ایران بوده است.
وی ادامه داد: خوشبختانه در سالهای اخیر شاهد روندی مثبت، پویا و پرنشاط در روابط ایران و ارمنستان در ابعاد گوناگون بودهایم. اراده رهبران دو کشور بر آن است که روابط را در تمامی ابعاد توسعه داده و به سطحی راهبردی ارتقا دهند.
پورمحمدی افزود: دو کشور در حوزههای مختلفی از جمله حملونقل، انرژی، برق و گاز، خدمات فنی و مهندسی و فرهنگ و گردشگری همکاریهای خوبی دارند. ارتباطات و تبادلات دوستانه و صمیمانه مردمی میان دو کشور ادامه دارد و شرکتهای ایرانی در حال اجرای پروژههای مختلف زیربنایی در ارمنستان هستند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور سپس گفت: ایران و ارمنستان در فعالسازی کریدور خلیج فارس–دریای سیاه منافع مشترکی دارند. حجم تجارت دوجانبه در حال افزایش است و حدود یک میلیارد دلار برآورد میشود.
حجم مبادلات تجاری طی سالهای آینده از طریق فرایندی تدریجی به سه میلیارد دلار افزایش مییابد
وی گفت: با اجرای موافقتنامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، انتظار میرود حجم مبادلات تجاری طی سالهای آینده از طریق فرایندی تدریجی و گامبهگام به سه میلیارد دلار افزایش یابد.
معاون رئیسجمهور با تاکید بر اینکه صلح در قفقاز یک اولویت راهبردی برای جمهوری اسلامی ایران است، گفت: ما همواره از حاکمیت و تمامیت ارضی تمامی همسایگان خود، از جمله ارمنستان، حمایت کردهایم. ما با هرگونه توسل به زور یا تهدید به زور در منطقه مخالفیم و آن را در تضاد با الزامات برقراری صلح پایدار در منطقه میدانیم. ما از گفتوگوهای صلح میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان حمایت میکنیم و معتقدیم که دو کشور باید در کوتاهترین زمان ممکن توافق صلحی را امضا کنند.
چشمانداز روابط دو کشور در قالب امضای ۱۲ سند همکاری در زمینههای گوناگون منعکس شده است
رئیس کمیسیون مشترک ایران و ارمنستان افزود: آقای دکتر پزشکیان، رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران، اخیراً در ماه اوت سفری به ارمنستان داشتند که در جریان آن، گفتوگوهای جامع و دوستانه میان رؤسای جمهور و وزیران دو کشور، چشمانداز تازهای را در روابط دوجانبه گشود.
پورمحمدی افزود: این چشمانداز در قالب امضای ۱۲ سند همکاری در زمینههای گوناگون و متنوع روابط دو کشور منعکس شده است. بیانیه مشترک رؤسای جمهور که در جریان این سفر به امضا رسید، آینده همکاریهای دوجانبه را ترسیم میکند؛ چشماندازی امیدبخش که دو ملت در انتظار تحقق آن هستند و ما نیز از هیچ تلاشی برای پاسخ به خواستهها و انتظارات آنان دریغ نخواهیم کرد.