خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سفر وزیر امور خارجه به اوگاندا جهت شرکت در اجلاس وزرای عدم تعهد

سفر وزیر امور خارجه به اوگاندا جهت شرکت در اجلاس وزرای عدم تعهد
کد خبر : 1699691
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه از سفر سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به اوگاندا برای شرکت در نوزدهمین اجلاس میان‌دوره‌ای وزرای خارجه کشورهای عضو جنبش عدم تعهد خبر داد.

به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه از سفر  سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به اوگاندا برای شرکت در نوزدهمین اجلاس میان‌دوره‌ای وزرای خارجه کشورهای عضو جنبش عدم تعهد خبر داد.

شعار اصلی این اجلاس «تعمیق همکاری برای رفاه بیشتر جهانی» تعیین شده است و وزرای خارجه و هیأت‌های دیپلماتیک از بیش از ۱۲۰ کشور عضو جنبش در آن حضور خواهند داشت.

به گفته بقائی، در جریان این نشست، علاوه بر مباحث عمومی و اعلام مواضع کشورهای عضو جنبش عدم تعهد، جلسه کمیته فلسطین جنبش عدم تعهد نیز با حضور دولت‌های عضو آن از جمله جمهوری اسلامی ایران برگزار خواهد شد. وزیر امور خارجه ضمن تبیین مواضع کشورمان در نشست عمومی وزرای خارجه، در حاشیه اجلاس نیز با همتایان خود از کشورهای مختلف دیدار و گفتگو خواهد کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ