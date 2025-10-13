بازگشت زنان زندانی جرایم امنیتی از زندان قرچک به اوین

به گزارش ایلنا، غلامعلی محمدی در جلسه امروز شورای عالی قضایی گفت: سازمان زندان‌ها برای دومین سال متوالی در مقوله گسترش فرهنگ اقامه نماز به عنوان دستگاه شایسته تقدیر در سطح کشور شناخته شد و در جریان سی و دومین اجلاس سراسری نماز از سوی رئیس جمهور مورد تقدیر قرار گرفت.

رئیس سازمان زندان‌ها همچنین گفت: طی هفته گذشته، تمامی زندانیان نسوان جرائم امنیتی که بعد از حادثه زندان اوین به زندان زنان قرچک منتقل شده بودند، به زندان اوین بازگشتند.

