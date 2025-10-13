رییس سازمان زندان ها خبر داد
بازگشت زنان زندانی جرایم امنیتی از زندان قرچک به اوین
رئیس سازمان زندانها گفت: طی هفته گذشته، تمامی زندانیان نسوان جرائم امنیتی که بعد از حادثه زندان اوین به زندان زنان قرچک منتقل شده بودند، به زندان اوین بازگشتند.
به گزارش ایلنا، غلامعلی محمدی در جلسه امروز شورای عالی قضایی گفت: سازمان زندانها برای دومین سال متوالی در مقوله گسترش فرهنگ اقامه نماز به عنوان دستگاه شایسته تقدیر در سطح کشور شناخته شد و در جریان سی و دومین اجلاس سراسری نماز از سوی رئیس جمهور مورد تقدیر قرار گرفت.
