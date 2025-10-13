خبرگزاری کار ایران
نظارت بر بازار افزایش می‌یابد

دادستان تهران، در بازدیدی میدانی از میدان میوه و تره‌بار پیروزی، به بررسی قیمت و کیفیت توزیع کالاهای اساسی مانند مرغ، گوشت و حبوبات پرداخت و بر افزایش نظارت دستگاه‌های مربوطه تأکید کرد و در گفتگو با مردم، نکات لازم برای بهبود خدمات را به مسئولان تذکر داد و خواستار گزارش هرگونه تخلف در بازار شد.

علی صالحی در راستای نظارت بر بازار کالا‌های اساسی و ارزیابی کمی و کیفی توزیع این کالا‌ها در میادین میوه و تره‌بار از میدان میوه و تره‌بار پیروزی بازدید کرد.

وی در این بازدید به صورت میدانی و مستقیم در غرفه‌های عرضه مرغ، گوشت و حبوبات حضور پیدا کرد و بر قیمت و نحوه توزیع این کالا‌ها نظارت کرد.

دادستان تهران در حاشیه این بازدید ضمن گفت‌و‌گو با مردم و خریداران، کیفیت و نحوه توزیع کالا‌های اساسی را از مردم جویا شد و نکات لازم را برای ارتقای کیفیت خدمات، به مدیران مربوطه تذکر داد.

وی گفت: بازرسان جهاد کشاورزی، اصناف و تعزیرات موظفند نظارت‌های خود را بر بازار افزایش دهند و تخلفات، کم‌فروشی یا گرانفروشی‌های احتمالی را گزارش دهند.

صالحی در حاشیه این بازدید، گفت: حسب دستور ریاست قوه قضاییه نظارت بر بازار افزایش می‌یابد.

وی افزود: در همین راستا روز گذشته جلسه‌ای با حضور مدیران و مسئولان امر برگزار و در این رابطه تقسیم کار شد تا دستگاه‌های متولی بتوانند با هم‌افزایی و همکاری جمعی نظارت بهتری بر بازار داشته باشند. امروز نیز با حضور مدیران به صورت میدانی و مستقیم بر بازار نظارت کردیم. 

دادستان تهران گفت: در این بازدید قیمت‌ها و نرخ‌های مصوب رعایت می‌شد و مشکلی از لحاظ تامین و عرضه کالا‌ها وجود نداشت.

وی یادآودر شد: قیمت هر کیلو مرغ در میادین میوه و تره‌بار ۱۲۴ هزار تومان و خارج از این میادین و در فروشگاه‌های سطح شهر ۱۳۵ هزار و ۵۰۰ تومان است. اگر مردم قیمتی بالاتر از این قیمت‌ها مشاهده کردند می‌توانند مراتب را از طریق شماره ۱۲۴ و ۱۳۵ به دستگاه‌های نظارتی گزارش کنند.

دادستان تهران به محتکران و برهم‌زنندگان آرامش بازار هشدار داد: کسانی که بخواهند در این فضا سوداگری کرده و در روند تامین کالا‌های اساسی مردم اختلال ایجاد کنند قطعا با برخورد جدی دستگاه قضایی مواجه می‌شوند.

وی گفت: در این زمینه با ترک فعل یا کم‌کاری مدیران و مسئولان در هر سطحی نیز برخورد قاطع خواهیم داشت.

