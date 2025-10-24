خبرگزاری کار ایران
صالحی امیری در گفت‌وگو با ایلنا مطرح کرد؛

همکاری گسترده وزارت میراث فرهنگی و فراجا در حفاظت از آثار تاریخی

وزیر میراث فرهنگی با اشاره به محدودیت‌های یگان حفاظتی این وزارتخانه، از همکاری موثر فراجا در مقابله با قاچاق عتیقه‌جات و حفاری‌های غیرمجاز خبر داد و گفت: در حوزه میراث فرهنگی؛ در مبازره با قاچاق عتیقه‌جات و همچنین حفاری‌های غیرمجاز در بیش‌ از ۲ هزار موردی که گزارش شد، فراجا به صورت جدی در کنار ما قرار داشت.

سیدرضا صالحی امیری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره همکاری وزارت میراث فرهنگی و فراجا گفت: ما ۱۵ هزار بنای ثبتی و ۲۲ هزار محوطه داریم که این‌ها نیاز به حفاظت و صیانت دارد.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری  و صنایع‌دستی خاطرنشان کرد: یگان حفاظتی ما به دلیل محدودیت قانونی امکان حمل سلاح را ندارند و در مواردی  که با پدیده قاچاق و حفاری‌های غیرمجاز روبه‌رو می‌شویم،  بیشترین همکاری را با ما فراجا دارد. 

وی تاکید کرد: باید از   فرماندهی فراجا تشکر کنیم اخیرا هم گزارشی از عملکردشان در دولت دادند؛‌ انصافاً گزارش‌شان  بسیار با  ارزش و در جهت حفظ امنیت جامعه  بود. یک کارنامه بسیار خوبی که  ریاست محترم جمهور، معاول اول  و اعضای دولت از فراجا تشکر کردند.

صالحی امیری بیان کرد: در حوزه میراث فرهنگی؛ در مبازره با قاچاق عتیقه‌جات و همچنین حفاری‌های غیرمجاز در بیش‌ از ۲ هزار موردی که گزارش شد،  فراجا به صورت جدی در کنار ما قرار داشت. 

وی گفت: نحوه کار به این صورت است که یگان ما موارد را به فراجا گزارش و تقاضای همکاری می‌کند، فراجا هم بدون هیچ محدودیتی برای حفاظت و صیانت از آثار تاریخی و مقابله با حفاران غیرمجاز وارد می‌شود.

خبرنگار : سمیرا عالم‌پناه
