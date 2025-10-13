تصویب طرح استفساریه انتخابات تناسبی شـوراها در کمیسیون امور داخلی کشور

به گزارش ایلنا،محمد صالح جوکار، با اشاره به نشست امروز (یکشنبه ۲۰ مهرماه) کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی گفت: در این نشست طرح دو فوریتی استفساریه ماده (۲۴) قانون وظایف، تشــکیلات و انتخابات شـوراهای اسـلامی کشـور و انتخاب شـهرداران و دهیاران مورد بررسی قرار گرفت.

وی اضافه کرد: این طرح استفساریه در ۶ بند به کمیسیون ارائه شد و در این ۶ بند، ابهامات بیان شده و پاسخ آنها نیز مورد تصویب نمایندگان کمیسیون قرار گرفت البته ۲ بند از این ۶ بند استفساریه با رای منفی نمایندگان عضو کمیسیون حذف شد تا برای رای گیری نهایی در صحن مطرح شود.

همچنین افزود: این ۶ بند مذکور در مورد چگونگی برگزاری انتخابات تناسبی و نحوه محاسبه آرا است که ابهامات بسیاری داشت و در این نشست این ابهامات مرتفع شد البته با وجود توضیحات طراح و برخی از نمایندگان، همچنان در موادی از این طرح دچار چالش هستیم که لازم است توضیحات مناسب برای مردم نیز ارائه شود تا مردم با شناخت کامل این موضوع در انتخابات شوراها شرکت کنند.

ایشان یادآور شد: برگزاری انتخابات به صورت تناسبی در تهران به معنای آن نیست که کاندیداها به صورت انفرادی نمی‌توانند در انتخابات حضور داشته باشند بلکه هم حضور احزاب در انتخابات پیش‌بینی شده و هم حضور اشخاص به صورت کاندیدای انفرادی.

برنامه ما بر این است تا در انتخابات شورا هشتم به صورت اتمام الکترونیکی اجرا گردد وانتخابات در مراکز استان‌ها و بعد در شهرهای با جمعیت بالای پانصد هزار نفر به صورت تناسبی برگزار شود.در این نشست نمایندگانی از وزارت کشور، شورای عالی استان‌ها و کارشناسان مرکز پژوهش ها حضور داشتند.

