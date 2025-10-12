خبرگزاری کار ایران
در جلسه عصر امروز هیئت دولت مطرح شد؛

ارائه گزارش از پاسخ منفی ایران به دعوت برای شرکت در اجلاس شرم الشیخ

در جلسه امروز هیئت دولت عراقچی، گزارشی از دعوت رسمی کشور مصر، برای شرکت رئیس جمهور در اجلاس «شرم‌الشیخ» و پاسخ منفی ایران به این دعوت و سپس دعوت از وزیر امور خارجه کشورمان، ارائه کرد.

به گزارش ایلنا، یکصد و هجدهمین جلسه هیئت دولت عصر امروز یکشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۴، به ریاست مسعود پزشکیان برگزار شد.

در این جلسه علاوه بر طرح مسائل و مشکلات دستگاه‌ها توسط وزرا و تصویب تعدادی از آئین‌نامه‌های اجرایی، با پیشنهاد وزارت امور خارجه، صدور مجوز مذاکره پیش امضا (پاراف) و امضای موقت «کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سایبری» با موضوع تقویت همکاری‌های بین‌المللی به منظور مبارزه با جرایم خاص ارتکابی از طریق سامانه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات و به اشتراک گذاری ادله جرایم شدید به شکل الکترونیکی، مورد تصویب قرار گرفت.

همچنین موضوع معافیت وزارت امور خارجه از اجرای مصوبات تعیین ساعات شروع و خاتمه کار نیز مورد تصویب قرار گرفت.

در ادامه جلسه عباس عراقچی، گزارشی از دعوت رسمی کشور مصر، برای شرکت رئیس جمهور کشورمان در اجلاس «شرم‌الشیخ» و پاسخ منفی جمهوری اسلامی ایران به این دعوت و سپس دعوت از وزیر امور خارجه کشورمان، ارائه کرد.

