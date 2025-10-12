به گزارش ایلنا، رئیس جدید سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس آجا طی مراسمی با حضور امیر دریادار «حبیب‌الله سیاری» رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش معرفی شد.