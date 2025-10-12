رئیس جدید سازمان حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس ارتش معرفی شد
امیر سرتیپ دوم ستاد «محمود سزاوار» با حکم امیر فرماندهی کل ارتش جمهوری اسلامی ایران ه عنوان رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس آجا معرفی شد.
به گزارش ایلنا، رئیس جدید سازمان حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس آجا طی مراسمی با حضور امیر دریادار «حبیبالله سیاری» رئیس ستاد و معاون هماهنگکننده ارتش معرفی شد.
در این مراسم امیر سرتیپ دوم ستاد «محمود سزاوار» با حکم امیر فرماندهی کل ارتش جمهوری اسلامی ایران به عنوان رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس آجا معرفی شد و از زحمات امیر سرتیپ دوم ستاد «محمدرضا فولادی» رئیس پیشین این سازمان قدردانی بهعمل آمد.
این مراسم امروز (یکشنبه ۲۰ مهر) در سالن اجتماعات شهدای اقتدار ساحادم آجا برگزار شد.