بررسی جزئیات طرح جامع مرزبانی در کمیسیون امنیت ملی مجلس

وی با اشاره به اینکه در این جلسه ماده یک طرح جامع مرزبانی بررسی شد، گفت: این طرح در ۲۲ ماده و ۱۷ تبصره تهیه شده که شامل چهار بخش است. بخش اول شامل کلیات، مقدمه و تعاریف است.

وی ادامه داد: در بخش دوم تشکیل کارگروه مرز با هدف سیاست‌گذاری در حوزه مرز، تعیین خط‌مشی و نظارت راهبردی بر امور مرزی پیش‌بینی شده است. این کارگروه با حضور بخش‌های مختلف دستگاه‌های نظامی و بخش‌های دولتی مرتبط مانند وزارت کشور، وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات، وزرات راه و شهرسازی، وزارت دفاع، سازمان برنامه و بودجه و همچنین نمایندگان قوای مقننه و قضائیه تشکیل خواهد شد. وظیفه این کارگروه، هماهنگی و نظارت بر سیاست‌ها و بسیج ظرفیت‌ها برای تقویت مأموریت‌های مرزی کشور است.

رضایی تصریح کرد: در بخش سوم طرح، وظایف و اختیارات فرماندهی مرزبانی در ۴۷ بند از جمله تأمین امنیت مرزها، مدیریت مرز، دیپلماسی مرزی، حفظ خط مرزی، نظارت و پایش مرز، مقابله با تجاوزها، امداد و نجات و سایر وظایف مرتبط به صورت دقیق مشخص شده است.

وی بیان کرد: همچنین در این بخش، به وظایف سایر دستگاه‌ها مانند منزلت و معیشت نیروهای مرزبانی و همکاری دستگاه‌های بودجه‌ای کشور در تأمین امکانات و بودجه مورد نیاز مرزبانی توجه شده است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: بخش چهارم و پایانی طرح نیز به مقررات جزایی در حوزه مرز و مرزبانی اختصاص دارد که در رأس آن، ورود غیرمجاز به کشور است که مجازات‌های در آن پیش‌بینی شده است.

وی توضیح داد: جمهوری اسلامی ایران در مجموع ۸,۷۵۵ کیلومتر مرز با ۱۵ کشور همسایه دارد که بیش از ۴,۱۳۷ کیلومتر مرز خشکی و بقیه مرز دریایی است. برای ساماندهی امور مرز و مرزبانی، نیاز به یک قانون واحد و وحدت رویه‌دار وجود داشت تا همه دستگاه‌ها را در حوزه مرزبانی کشور هماهنگ کند. اساساً در این زمینه خلأ قانونی وجود داشت که با تصویب نهایی این طرح در مجلس و تأیید آن، این خلأ برطرف خواهد شد.