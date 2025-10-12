محمودی در تشریح نشست امروز خبر داد؛
تصویب طرح استفساریه انتخابات تناسبی شـوراها در کمیسیون امور داخلی کشور
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس گفت: در نشست امروز کمیسیون طرح استفساریه ماده (۲۴) قانون انتخابات شـوراهای اسـلامی در خصوص نحوه برگزاری انتخابات تناسبی به تصویب اعضا رسید.
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس دوازدهم اضافه کرد: این طرح استفساریه در ۶ بند به کمیسیون ارائه شد و در این ۶ بند، ابهامات بیان شده و پاسخ آنها نیز مورد تصویب نمایندگان کمیسیون قرار گرفت البته ۲ بند از این ۶ بند استفساریه با رای منفی نمایندگان عضو کمیسیون حذف شد تا برای رای گیری نهایی در صحن مطرح شود.
وی افزود: این ۶ بند مذکور در مورد چگونگی برگزاری انتخابات تناسبی و نحوه محاسبه آرا است که ابهامات بسیاری داشت و در این نشست این ابهامات مرتفع شد البته با وجود توضیحات طراح و برخی از نمایندگان، همچنان در موادی از این طرح دچار چالش هستیم که لازم است توضیحات مناسب برای مردم نیز ارائه شود تا مردم با شناخت کامل این موضوع در انتخابات شوراها شرکت کنند.
این نماینده مجلس در دوره دوازدهم یادآور شد: در این نشست نمایندگانی از وزارت کشور، شورای عالی استانها و کارشناسان مرکز پژوهش ها حضور داشتند.