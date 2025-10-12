برگزاری مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان با حضور نمایندگانی از مجلس و بانک مرکزی

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه پژوهشکده شورای نگهبان، جلسه مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان امروز یکشنبه ۲۰ مهرماه ۱۴۰۴ با حضور آقایان دکتر کدخدایی، دکتر مولابیگی، دکتر طحان نظیف، دکتر پروین و دکتر پورسید از اعضای حقوقدان شورای نگهبان؛ آقایان دکتر حسینی و دکتر زنگنه از نمایندگان مجلس شورای اسلامی؛ آقای دکتر ابوالحسنی، قائم مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونان و مدیران کل بانک مرکزی و جمعی از پژوهشگران پژوهشکده شورای نگهبان تشکیل شد.

بر اساس این گزارش، در این جلسه ابتدا مدیران بانک مرکزی و نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره لایحه اصلاح ماده (۱) قانون پولی و بانکی کشور توضیحاتی ارائه کردند و در ادامه به سوالات اعضای حقوقدان شورای نگهبان و پژوهشگران حاضر در جلسه درباره ابعاد مختلف این لایحه پاسخ دادند.

گفتنی است نظرات مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان پس از جمع‌بندی‌های کارشناسی در اختیار اعضای شورای نگهبان قرار می‌گیرد.

