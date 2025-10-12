خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

برگزاری مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان با حضور نمایندگانی از مجلس و بانک مرکزی

برگزاری مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان با حضور نمایندگانی از مجلس و بانک مرکزی
کد خبر : 1699101
لینک کوتاه کپی شد.

مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان «لایحه اصلاح ماده (۱) قانون پولی و بانکی کشور» را با حضور نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی و بانک مرکزی بررسی کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه پژوهشکده شورای نگهبان، جلسه مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان امروز یکشنبه ۲۰ مهرماه ۱۴۰۴ با حضور آقایان دکتر کدخدایی، دکتر مولابیگی، دکتر طحان نظیف، دکتر پروین و دکتر پورسید از اعضای حقوقدان شورای نگهبان؛ آقایان دکتر حسینی و دکتر زنگنه از نمایندگان مجلس شورای اسلامی؛ آقای دکتر ابوالحسنی، قائم مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونان و مدیران کل بانک مرکزی و جمعی از پژوهشگران پژوهشکده شورای نگهبان تشکیل شد.

بر اساس این گزارش، در این جلسه ابتدا مدیران بانک مرکزی و نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره لایحه اصلاح ماده (۱) قانون پولی و بانکی کشور توضیحاتی ارائه کردند و در ادامه به سوالات اعضای حقوقدان شورای نگهبان و پژوهشگران حاضر در جلسه درباره ابعاد مختلف این لایحه پاسخ دادند.

گفتنی است نظرات مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان پس از جمع‌بندی‌های کارشناسی در اختیار اعضای شورای نگهبان قرار می‌گیرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ