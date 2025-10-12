خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

با صدور پیامی در پی درگذشت هنرمند سینما و تلویزیون:

قالیباف: محمد کاسبی با تکیه بر هنر متعهد، اعماق قلب مخاطبان را هدف گرفت

قالیباف: محمد کاسبی با تکیه بر هنر متعهد، اعماق قلب مخاطبان را هدف گرفت
کد خبر : 1699087
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با صدور پیامی درگذشت محمد کاسبی، هنرمند سینما، تئاتر و تلویزیون را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با صدور پیامی درگذشت محمد کاسبی، هنرمند سینما، تئاتر و تلویزیون را که بعد از گذران دوره‌ای بیماری دار فانی را وداع گفت، به بازماندگان، اهالی هنر و ملت هنردوست ایران تسلیت گفت.

متن پیام رئیس قوه مقننه به شرح زیر است:

انا لله Iو انا الیه راجعون

خبر درگذشت هنرمند محبوب و شریف سینما، تلویزیون و تئاتر ایران، محمد کاسبی مردم شریف و هنردوست ایران را متأثر کرد.

محمد کاسبی، از دوران جوانی به عنوان یک سرباز در عرصه هنر تلاش کرد، تا پایان زندگی، سنگر خود را ترک نکرد و با حضور در آثار به یادماندنی نظیر «پدر»، «بایکوت»، «دوچشم بی‌سو» و «بدوک» و با تکیه بر هنر متعهد، اعماق قلب مخاطبان را هدف گرفت.

عشق به وطن و سربازان وطن به شهادتِ آثاری چون «خوش رکاب»، همواره در دل او جاری بود و تا آخرین نفس ایستاد و از نخستین روزهای انقلاب اسلامی برای تعالی هنر این مرز و بوم تلاش کرد و جهادگونه در صحنه حاضر شد.

تلاش متعهدانه او هرگز اجازه نخواهد داد که یاد و خاطره این مرد مهربان و دوست داشتنی از اذهان ملت شریف ایران برود و همواره نام نیک او بر زبان‌ها جاری خواهد بود.

این ضایعه دردناک را ابتدا به بازماندگان و سپس به ملت هنردوست و هنرپرور ایران تسلیت می‌گویم و از خداوند متعال، رحمت بی‌کران و تداوم راه این هنرمند را مسألت دارم.

محمدباقر قالیباف

رئیس مجلس شورای اسلامی

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ