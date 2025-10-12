به گزارش خبرنگار ایلنا، اجلاس صلح شرم‌الشخص در حالی فردا دوشنبه ۲۱ مهر اجلاس قرار است با حضور ۲۵ نفر از رهبران، روسای جمهور و نمایندگان سازمان‌های بین المللی و منطقه‌ای برگزار شود که به گفته منابع رسمی از رئیس‌جمهور کشورمان نیز برای شرکت در این نشست دعوت به عمل آمده است.

با این حال یک منبع آگاه به ایلما گفت که مسعود پزشکیان به احتمال زیاد در اجلاس شرم‌الشیخ شرکت نخواهد کرد.

این اجلاس در ادامه سلسله رایزنی‌های مصر، قطر، ترکیه و آمریکا برای برقراری آتش‌بس در غزه برگزار می‌شود. این تلاش‌ها قرار است به تبادل بخشی از اسرا و بازگشایی محدود گذرگاه‌های انسانی منجر شود.

به گفته منابع دیپلماتیک، طرح پیشنهادی مصر و آمریکا شامل تشکیل شورای موقت اداره غزه با حضور نمایندگان سازمان ملل و کشورهای عربی است.

تحلیلگران سیاسی معتقدند در صورت دستیابی به توافق عملی، اجلاس شرم‌الشیخ می‌تواند نقطه عطفی در بازتعریف معادلات سیاسی خاورمیانه باشد. با این حال برخی نیز معتقدند که غیبت طرف‌های اصلی درگیری و نبود تضمین اجرایی برای تصمیمات، ممکن است خروجی اجلاس را به بیانیه‌ای نمادین محدود کند.

مصر امیدوار است با برگزاری این نشست، بار دیگر نقش محوری خود را در روند صلح خاورمیانه احیا کرده و شرم‌الشیخ را به نماد گفت‌وگو و دیپلماسی منطقه‌ای تبدیل کند.

