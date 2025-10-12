خبرگزاری کار ایران
دیدار حجت الاسلام محمدحسنی با رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا

کد خبر : 1699040
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با همراهی تعدادی از مسئولان این سازمان، با رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی کل کشور دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی ارتش، حجت الاسلام و المسلمین عباس محمدحسنی، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران به مناسبت هفته فرماندهی انتظامی، با حضور در سازمان عقیدتی سیاسی فراجا، با حجت الاسلام و المسلمین علی شیرازی، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی کل کشور دیدار کرد.
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در این دیدار، ضمن تبریک هفته فرماندهی انتظامی،  از اقدامات سازمان عقیدتی سیاسی فراجا قدردانی کرد.
حجت الاسلام و المسلمین احمد جلیلی صفت، جانشین سازمان عقیدتی سیاسی ارتش و امیر سرتیپ محمد اکرمی‌نیا، معاون هماهنگ کننده این سازمان  حجت الاسلام والمسلمین محمدحسنی را در این دیدار همراهی کردند.

 

