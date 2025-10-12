دیدار حجت الاسلام محمدحسنی با رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، حجت الاسلام و المسلمین عباس محمدحسنی، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران به مناسبت هفته فرماندهی انتظامی، با حضور در سازمان عقیدتی سیاسی فراجا، با حجت الاسلام و المسلمین علی شیرازی، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی کل کشور دیدار کرد.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در این دیدار، ضمن تبریک هفته فرماندهی انتظامی، از اقدامات سازمان عقیدتی سیاسی فراجا قدردانی کرد.

حجت الاسلام و المسلمین احمد جلیلی صفت، جانشین سازمان عقیدتی سیاسی ارتش و امیر سرتیپ محمد اکرمی‌نیا، معاون هماهنگ کننده این سازمان حجت الاسلام والمسلمین محمدحسنی را در این دیدار همراهی کردند.

انتهای پیام/