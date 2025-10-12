رئیس دیوان عالی کشور:
تعیین رویه واحد در پروندههای مواد مخدر به قضات کمک میکند
رئیس دیوان عالی کشور با تأکید بر نقش کارگروههای تخصصی در آسیبشناسی پروندههای قضایی، خواستار تدوین رویه واحد برای رسیدگی به پروندههای مواد مخدر شد تا قضات بتوانند تصمیمات قاطع، مستدل، منسجم و هماهنگی اتخاذ کنند.
به گزارش ایلنا، حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور، در جلسه شورای معاونین با اشاره به عملکرد کارگروههای تخصصی دیوان عالی کشور و نقش آن در آسیب شناسی پروندههای قضایی اظهار کرد: قضات در کارگروه بررسی پروندههای مواد مخدر رویه واحدی را در رسیدگی به موضوعات مشابه تعیین کنند، این رویهها به قضات محاکم کمک میکند تا بر اساس رویههای تعیین شده، تصمیمات قاطع، مستدل، منسجم و هماهنگی اتخاذ کنند.
رئیس دیوان عالی کشور افزود: ایجاد وحدت رویه قضایی در رسیدگی به پروندههای مواد مخدر بهعنوان یک عنصر کلیدی در بهبود کیفیت فرآیندهای قانونی باید مورد توجه و بررسی قرار گیرد تا متناسب با شدت جرم مجازاتهای بازدارنده برای این جرایم اعمال شود.
وی با اشاره به قاطعیت جمهوری اسلامی ایران در برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر تصریح کرد: دستگاه قضایی با قاچاقچیان مواد مخدر، بدون هیچگونه اغماض و قاطعانه برخورد میکند، اما برای حصول نتیجه در امر مبارزه با موادمخدر میبایست بر لزوم استفاده حداکثری از ظرفیتهای دستگاههای، امنیتی و اطلاعاتی و انجام تمام و کمال وظایف آنها تأکید کرد.
رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به مجاهداتهای جوانان غیرتمند ایرانی در امر مبارزه با مواد مخدر تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران، هزاران شهید در راه مبارزه با مواد مخدر تقدیم کرده است و این امر وظیفه ما را در رسیدگی به این نوع پروندهها سنگینتر میکند؛ لذا قضات در رسیدگی به پروندههای مواد مخدر نهایت دقت و قاطعیت را به کار گرفته و به گونهای انشای رای کنند که شاهد بازدارندگی در این حوزه باشیم.
حجتالاسلام والمسلمین منتظری تصریح کرد: شعب ویژه رسیدگی کننده به پروندههای موضوع مواد مخدر به صورت قاطع و دقیق به این پروندهها رسیدگی کنند و احکام این پروندهها نیز باید وفق مقررات سریعا اجرایی شود.
گفتنی است رئیس دیوان عالی کشور در ابتدای جلسه شورای معاونین با بیان روایتی از امیرالمومنین (ع) در نهج البلاغه در خصوص عبرت از سرنوشت گذشتگان تصریح کرد: امام علی (ع) میفرمایند: فَإِذَا تَفَکَّرْتُمْ فِی تَفَاوُتِ حَالَیْهِمْ، فَالْزَمُوا کُلَّ أَمْر لَزِمَتِ الْعِزَّةُ بِهِ شَأْنَهُمْ، وَ زَاحَتِ الاْعْدَاءُ لَهُ عَنْهُمْ، وَ مُدَّتِ الْعَافِیَةُ بِهِ عَلَیْهِمْ، وَ انْقَادَتِ النِّعْمَةُ لَهُ مَعَهُمْ، وَ وَصَلَتِ الْکَرَامَةُ عَلَیْهِ حَبْلَهُمْ به این معنا که ببینید گذشتگان ملزم به چه اموری بودند، به سراغ امورى بروید که موجب عزّت و اقتدار آنان شد، دشمنان را از آنها دور کرد و عافیت و سلامت را براى آنان گسترش داد.
حجتالاسلام والمسلمین منتظری با ذکر این روایت عنوان کرد: الحمدالله شاهد شکست مفتضحانه اسرائیل خبیث هستیم و ایستادگی و مقاومت مردم مسلمان غزه، حماس و جبهه مقاومت به ثمر نشست و رژیم جعلی صهیونی در مقابل این مقاومت به زانو درآمد، ان شاءالله به زودی شاهد نابودی کامل صهیونیسم جهانی باشیم.
شایان ذکر است در ادامه این جلسه رئیس دفتر و معاونین دیوان عالی کشور به ارائه گزارش از عملکرد مجموعههای تحت مدیریت خود پرداختند.