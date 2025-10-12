امکان پرتودهی بیش از ۵ میلیون قطعه فیلتر دیالیز در کشور

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز دیپلماسی عمومی و اطلاع‌رسانی سازمان انرژی اتمی ایران، مدیرعامل شرکت کاربرد پرتوها در حاشیه امضای تفاهم‌نامه همکاری میان این شرکت و کنسرسیوم دیالیز کشور، اظهار کرد: در کشور ما از سموم و گاز اتیلن‌اکساید برای استریل‌سازی استفاده شده است؛ در حالی‌که بیش از ۲۰ سال است که در دنیا استفاده از این گاز برای استریل کردن تجهیزات پزشکی، به‌ویژه فیلترهای دیالیز، به دلیل مضرات و مخاطراتی که برای بیمار به‌ دنبال دارد، ممنوع شده است. این روش منسوخ شده و از سال ۱۳۹۹ در کشور ما نیز الزام شده است که برای استریل‌سازی، از پرتوها و به‌خصوص پرتو گاما استفاده شود.

وی افزود: سالانه حدود ۱۰ میلیون قطعه فیلتر دیالیز در کشور تولید می‌شود و بیش از پنج میلیون قطعه آن در داخل کشور به مصرف می‌رسد، پیش از این ظرفیت پرتودهی این تعداد فیلتر در کشور وجود نداشت اما خوشبختانه از سال ۱۴۰۱، با دستور ریاست محترم سازمان انرژی اتمی ایران و افزایش ظرفیت پرتودهی سامانه‌های تهران و بناب، در حال حاضر امکان پرتودهی بیش از پنج میلیون قطعه در کشور فراهم شده است.

معاون سازمان انرژی اتمی ایران ادامه داد: از سه ماه گذشته تاکنون، بیش از ۳۰۰ هزار قطعه فیلتر دیالیز پرتودهی شده است؛ از این تعداد، ۲۰۰ هزار قطعه در داخل کشور برای بیماران مورد استفاده قرار گرفته و هیچ‌گونه عوارضی نداشته است. این فیلترهای دیالیز مطابق با استانداردهای بین‌المللی هستند. همچنین ۱۰۰ هزار قطعه از این فیلترها نیز توسط شرکت سازنده صادر شده است.

مدیرعامل شرکت توسعه کاربرد پرتوها عنوان کرد: سالانه ۵ میلیون قطعه فیلتر دیالیز در کشور تولید شده است اما در حال حاضر ۳۰۰ هزار قطعه یعنی ماهانه ۱۰۰ هزار قطعه را پرتودهی می‌کنیم. ظرفیت لازم برای افزایش پرتودهی این تعداد فیلتر وجود دارد و امیدواریم سایر شرکت‌ها نیز از فناوری پرتودهی برای استریل‌سازی فیلترها استفاده کنند تا بیماران عزیز بدون هیچ مشکلی از این فیلترها بهره‌مند شده و درمان شوند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در سازمان انرژی اتمی ایران ظرفیت لازم برای پرتودهی محصولات سایر تولیدکنندگان تجهیزات دیالیزی وجود دارد؟ اظهار کرد: بله؛ از سال ۱۴۰۱ با بارگذاری چشمه کبالت ۶۰ که مولد پرتو گاما در کشور است، این ظرفیت ایجاد شده و نه تنها در تهران، بلکه در سایر شهرها نیز سامانه‌های بزرگی داریم که اکنون قادر به پرتودهی فیلترها هستند.

مدیرعامل شرکت توسعه کاربرد پرتوها تاکید کرد: یکی از اقداماتی که مقرر شده در سازمان انرژی اتمی ایران انجام شود، آگاهی‌بخشی به مردم است تا هنگام خرید، کالایی را انتخاب کنند که دارای نشان پرتودهی باشد. از نظر قیمت، هیچ تفاوتی برای تولیدکننده ندارد، اما مضرات استفاده از فیلترهای دیالیز استریل‌شده با سموم، می‌تواند جان یک انسان را به خطر بیاندازد و ادامه زندگی را برای بیمار دشوارتر کند.

معاون سازمان انرژی اتمی ایران در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر ما در تلاش هستیم که ظرفیت پرتودهی را مجدداً افزایش دهیم تا بیش از ۲۰۰ هزار قطعه در ماه را پرتودهی کنیم و تحویل دهیم. امیدواریم سایر تولیدکنندگان نیز از این ظرفیت استفاده کنند.

گفتنی است؛ تفاهم‌نامه همکاری میان شرکت توسعه کاربرد پرتوهای سازمان انرژی اتمی ایران و کنسرسیوم دیالیز کشور، به‌منظور پرتودهی و استریل صافی‌های دیالیز تولیدشده در ایران به روش ایمن و پاک منعقد شد.

بر اساس این تفاهم‌نامه مقرر شد ماهانه حداقل ۱۰۰ هزار صافی دیالیز با استفاده از دانش پرتودهی استریل شود و این میزان به‌صورت پلکانی افزایش یابد. این در حالی است که اکنون سازمان انرژی اتمی ایران قادر است پنج میلیون صافی دیالیز تولیدشده توسط کنسرسیوم دیالیز کشور و شرکت «مدیتکتیس» را به روش پرتودهی استریل کند.

