شیخی‌زاده در تذکر شفاهی:

کمبود کود فسفات و کاهش سوخت کشاورزان را شکنجه می‌کند

یک نماینده مجلس گفت: کمبود کود فسفات کشاورزان را رنج می‌دهند، کاهش سوخت و بهانه‌های واهی مثل بسته بودن سامانه کشاورزان را شکنجه می‌کند

به گزارش ایلنا، محمد رسول شیخی‌زاده در نشست علنی امروز ( یکشنبه ۲۰ مهرماه) در تذکر شفاهی گفت: آقایان پورمحمدی و نوری! باقیمانده بهای گندم کشاورزان را پرداخت کنید.

وی افزود: آقای وزیر! همایش آغاز سال زراعی ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ را در سالن اجلاس سران برگزار گردید در حالی که نمایندگان واقعی کشاورزان غایب بزرگ همایش بودند.

این نماینده مردم در مجلس گفت: کمبود کود فسفات کشاورزان را رنج می‌دهند، کاهش سوخت و بهانه‌های واهی مثل بسته بودن سامانه کشاورزان را شکنجه می‌کند، همچنین تعیین نرخ تضمینی خرید گندم هنوز مشخص نیست بدون شک این وضعیت نابودی تولید و امنیت غذایی را به دنبال دارد.

 

