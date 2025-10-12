خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معینی آرانی در تذکر شفاهی:

بودجه کاشان تناسبی با نیازهای اساسی مردم و گستره جغرافیایی ارائه خدماتش ندارد

بودجه کاشان تناسبی با نیازهای اساسی مردم و گستره جغرافیایی ارائه خدماتش ندارد
کد خبر : 1698957
لینک کوتاه کپی شد.

نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی کاشان استحقاق بیشتر دیده شدن در نظام تصمیم‌گیری کشور و ارتقا به مرکز استان را دارد.

به گزارش ایلنا، مصطفی معینی آرانی در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۰ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خطاب به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: از شما افزایش بودجه بیمارستان بقیه الله کاشان، تکمیل بودجه برای راه اندازی بیمارستان امام حسن (ع) و تجهیز بیمارستان ثامن الحج شهرستان آران و بیدگل و توجه ویژه به بازسازی و ترمیم بیمارستان فرسوده شهید رئیسی کاشان که هر لحظه منتظر وقوع حادثه‌ای است، را خواستاریم و مرگ این بیمارستان را هشدار می‌دهیم.

نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس جمهور گفت: کاشان با همه امتیازات منحصر به فردش در جایگاه مناسبی در نظام مدیریتی کشور نیست. بودجه این منطقه تناسبی با نیازهای اساسی مردم و گستره جغرافیایی ارائه خدماتش ندارد و نقش تاریخی، تمدنی و اقتصادی این منطقه نیازمند امکانات و زیرساخت‌های بسیار بزرگ‌تری است.

 معینی آرانی تصریح کرد: کاشان استحقاق بیشتر دیده شدن در نظام تصمیم‌گیری کشور و ارتقا به مرکز استان را دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ