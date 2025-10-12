بودجه کاشان تناسبی با نیازهای اساسی مردم و گستره جغرافیایی ارائه خدماتش ندارد

به گزارش ایلنا، مصطفی معینی آرانی در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۰ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خطاب به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: از شما افزایش بودجه بیمارستان بقیه الله کاشان، تکمیل بودجه برای راه اندازی بیمارستان امام حسن (ع) و تجهیز بیمارستان ثامن الحج شهرستان آران و بیدگل و توجه ویژه به بازسازی و ترمیم بیمارستان فرسوده شهید رئیسی کاشان که هر لحظه منتظر وقوع حادثه‌ای است، را خواستاریم و مرگ این بیمارستان را هشدار می‌دهیم.

نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس جمهور گفت: کاشان با همه امتیازات منحصر به فردش در جایگاه مناسبی در نظام مدیریتی کشور نیست. بودجه این منطقه تناسبی با نیازهای اساسی مردم و گستره جغرافیایی ارائه خدماتش ندارد و نقش تاریخی، تمدنی و اقتصادی این منطقه نیازمند امکانات و زیرساخت‌های بسیار بزرگ‌تری است.

معینی آرانی تصریح کرد: کاشان استحقاق بیشتر دیده شدن در نظام تصمیم‌گیری کشور و ارتقا به مرکز استان را دارد.

