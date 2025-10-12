معینی آرانی در تذکر شفاهی:
بودجه کاشان تناسبی با نیازهای اساسی مردم و گستره جغرافیایی ارائه خدماتش ندارد
نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی کاشان استحقاق بیشتر دیده شدن در نظام تصمیمگیری کشور و ارتقا به مرکز استان را دارد.
به گزارش ایلنا، مصطفی معینی آرانی در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۰ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خطاب به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: از شما افزایش بودجه بیمارستان بقیه الله کاشان، تکمیل بودجه برای راه اندازی بیمارستان امام حسن (ع) و تجهیز بیمارستان ثامن الحج شهرستان آران و بیدگل و توجه ویژه به بازسازی و ترمیم بیمارستان فرسوده شهید رئیسی کاشان که هر لحظه منتظر وقوع حادثهای است، را خواستاریم و مرگ این بیمارستان را هشدار میدهیم.
نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس جمهور گفت: کاشان با همه امتیازات منحصر به فردش در جایگاه مناسبی در نظام مدیریتی کشور نیست. بودجه این منطقه تناسبی با نیازهای اساسی مردم و گستره جغرافیایی ارائه خدماتش ندارد و نقش تاریخی، تمدنی و اقتصادی این منطقه نیازمند امکانات و زیرساختهای بسیار بزرگتری است.
معینی آرانی تصریح کرد: کاشان استحقاق بیشتر دیده شدن در نظام تصمیمگیری کشور و ارتقا به مرکز استان را دارد.