خاتمی، روحانی و زنگنه باید به عنوان عاملان اصلی قرارداد ننگین کرسنت محاکمه شوند

به گزارش ایلنا، محمد سراج در نشست علنی صبح امروز(یکشنبه، ۲۰ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود ضمن تبریک پیروزی مردم مظلوم، مقاوم و قهرمان غزه بعد از ۲ سال از گذشت طوفان الاقصی علیه رژیم سفاک و کودک کش رژیم صهیونیستی، گفت: از شکست ایالت پنجاه و یکم آمریکا در جنگ ۲ ساله ظالمانه و سبوعانه که همراه با جنایات جنگی بود، بسیار خرسندیم؛ امروز رژیم صهیونیستی از درون، شکننده تر و از بیرون در جامعه جهان بی آبروتر شده و ظلم هیچگاه باقی نمی ماند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امروز شاهد یکی از تبعات قرارداد ننگین کرسنت هستیم، عنوان کرد: مصادره بیش از ۲ میلیارد دلار در بانک مالزی و ساختمان وزارت نفت در لندن از تبعات آن است. قوه قضائیه این ملت مظلوم، صبور، قهرمان، شجاع و ایثارگر ایران را با محاکمه مقصران خسارت های بزرگ قرارداد کرسنت خرسند کند.

وی در ادامه تصریح کرد: آقای خاتمی رئیس دولت به اصطلاح اصلاحات، آقای روحانی رئیس دولت به اصطلاح امید و آقای زنگنه که ژنرال کاغذی هستند باید به عنوان عاملان اصلی این قرارداد ننگین محاکمه شوند چرا که هر سه نفر مطلع بوده و در حالی که مسئولیت داشتند هیچ اقدامی نکردند.

سراج اضافه کرد: آقای روحانی در دوره ای که مسئولیت دبیری شورای عالی امنیت ملی را بر عهده داشت طی نامه ای اعتراضی به رئیس جمهور وقت، هشدار داد اما به آن توجه نشد و مجددا با آقای زنگنه برخورد نشد. زمانی که در حال مختومه شدن این قرارداد به دلیل فساد بودیم، آقای روحانی با به کارگیری مجدد آقای زنگنه، احتمال فساد این قرارداد را منتفی کرد. آقای زنگنه در جلسه رأی اعتماد خود قول داد تا این پرونده را ۱۵ روزه تعیین تکلیف کند تا شکایت منتفی شود اما به آن عمل نکرد.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم خطاب به رئیس قوه قضائیه خواستار رسیدگی هرچه سریع تر به این پرونده شد و گفت: مقصران اصلی انعقاد این قرارداد را باید محکوم و خسارات ناشی از آن را برای مردم جبران کرد.

وی در ادامه خطاب به پزشکیان گفت: ترامپ رئیس جمهور جاهل آمریکا، ادعای صلح می کند اما از ۲۰۰ مشاور او، تنها یک نفر وجود دارد که جنگ طلب نیست لذا ادعای صلح طلبی آنها به سرانجام نمی رسد. رئیس جمهور فاسد فرانسه، ادعای مقابله با بیماری ایدز را دارد اما از ۲۰۰ نفر مشاور او، یک نفر هم به این بیماری دچار نیست، پس موفق نمی شود.

سراج اضافه کرد: امروز سرکرده غرب وحشی و این مار زخمی در جنگ ۱۲ روزه و در جنگ ۲ ساله اراده کرده جلوی پیش‌روی ایران را بگیرد. مشکل آنها صرفا ایران هسته ای نیست بلکه مشکل آنها ایران قوی است و از هر حربه ای برای ضربه به ما استفاده می کند. شما باید در برابر آنها بایستید. شما ۲۰۰ مشاور دارید که تنها یک نفر در میان آنها غربگرا نیست که او را هم نمی شناسید. با این روش توفیقی حاصل نمی شود.

عضو مجمع نمایندگان استان تهران در پایان خطاب به روحانی گفت: در بی عملی و بی مسئولیتی و بی کفایتی شهره هستید. طی ۲ سال کرونا در اتاقی نشستید و صرفا با «علی برکت الله» کشور را اداره کردید. شما به تمسخر دیگران شهره هستید.

