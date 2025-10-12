خبرگزاری کار ایران
از سال ۹۷ تاکنون ۹۵ میلیارد دلار از صادرات غیرنفتی به کشور بازنگشته است

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی گفت:از سال ۹۷ تا چهارماهه ۱۴۰۴ مبلغ صادرات غیرنفتی ۲۷۰ میلیارد دلار بوده است که برخلاف قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۹۵ میلیارد دلار آن به کشور بازنگشته است که عمده این مبلغ یا قاچاق شده و یا به صورت فرار سرمایه بوده است.

به گزارش ایلنا، حسین صمصامی مزرعه آخوند در نشست علنی (یکشنبه ۲۰ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود گفت: ریاست جمهوری در جلسه اداره هرمزگان فرمودند که در حال حاضر یک میلیارد دلار نداریم و باید برای آن چانه زنی کنیم که از کجا تأمین کنیم؛ بنده به شما می‌گویم از کجا پیدا کنید.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس ادامه داد: آقای رئیس جمهور شما به عنوان رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مجری اجرای قانون هستید، از سال ۹۷ تا چهارماهه ۱۴۰۴ مبلغ صادرات غیرنفتی ۲۷۰ میلیارد دلار بوده است که برخلاف قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۹۵ میلیارد دلار آن به کشور بازنگشته است که عمده این مبلغ یا قاچاق شده و یا به صورت فرار سرمایه بوده است.

وی بیان کرد: قاچاق یعنی از بین بردن صنایع داخلی و فرار سرمایه یعنی کشور با مضیقه‌های ارزی مواجه شود؛ آقای رئیس جمهور شما مسئولیت دارید که این موضوع را رسیدگی کنید و گزارش آن را به مجلس دهید.

حمیدرضا حاجی بابایی در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: آقای صمصامی عدد و رقم‌ها را صحیح اعلام می‌کنند از این رو باید مسئول ذیربط در این رابطه پاسخگو باشند؛ این گفته مهمی است که ۹۵.۶ میلیارد دلار در طول سال ۹۷ تا به الان وارد کشور نشده و قاچاق شده است و باید پاسخ منطقی به آن داده شود.

