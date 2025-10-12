خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نوین در تذکر شفاهی:

چرا طرح قانون رتبه‌بندی به صورت سلیقه‌ای و ناقص اجرا می‌شود؟

چرا طرح قانون رتبه‌بندی به صورت سلیقه‌ای و ناقص اجرا می‌شود؟
کد خبر : 1698937
لینک کوتاه کپی شد.

نماینده مردم تبریز در مجلس گفت: چرا طرح قانون رتبه‌بندی به صورت سلیقه‌ای و ناقص انجام می‌شود و براساس چه اصلی مزایای بازنشستگان سال ۱۴۰۱ مثل بازنشستگان سال ۱۴۰۲ محاسبه شده است.

به گزارش ایلنا، علیرضا نوین در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۰ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خطاب به وزیر اقتصاد گفت: ناتوانی بانک مرکزی در کنترل تورم معیشت مردم را تهدید کرده است، تیم اقتصادی دولت چه تدبیری برای این موضوع دارد.

 وی در تذکر دیگری خطاب به وزیر اقتصاد گفت: شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در کشور روز به روز درحال افول است و این شاخص تأسف‌بار است، عدم اجرای تعهدات بخش‌های دولتی، بروکراسی دولتی و قوانین دست و پا گیر مشکلات زیادی را برای سرمایه‌گذار بخش خصوصی ایجاد کرده است و آیا وزارت اقتصاد برای حل این مشکل تدبیری دارد.

 نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در تذکر پایانی خود خطاب به وزیر آموزش و پرورش گفت: چرا طرح قانون رتبه‌بندی به صورت سلیقه‌ای و ناقص انجام می‌شود و براساس چه اصلی مزایای بازنشستگان سال ۱۴۰۱ مثل بازنشستگان سال ۱۴۰۲ محاسبه شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ