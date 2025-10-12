به گزارش ایلنا، علیرضا نوین در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۰ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خطاب به وزیر اقتصاد گفت: ناتوانی بانک مرکزی در کنترل تورم معیشت مردم را تهدید کرده است، تیم اقتصادی دولت چه تدبیری برای این موضوع دارد.

وی در تذکر دیگری خطاب به وزیر اقتصاد گفت: شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در کشور روز به روز درحال افول است و این شاخص تأسف‌بار است، عدم اجرای تعهدات بخش‌های دولتی، بروکراسی دولتی و قوانین دست و پا گیر مشکلات زیادی را برای سرمایه‌گذار بخش خصوصی ایجاد کرده است و آیا وزارت اقتصاد برای حل این مشکل تدبیری دارد.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در تذکر پایانی خود خطاب به وزیر آموزش و پرورش گفت: چرا طرح قانون رتبه‌بندی به صورت سلیقه‌ای و ناقص انجام می‌شود و براساس چه اصلی مزایای بازنشستگان سال ۱۴۰۱ مثل بازنشستگان سال ۱۴۰۲ محاسبه شده است.

