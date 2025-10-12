نوین در تذکر شفاهی:
نماینده مردم تبریز در مجلس گفت: چرا طرح قانون رتبهبندی به صورت سلیقهای و ناقص انجام میشود و براساس چه اصلی مزایای بازنشستگان سال ۱۴۰۱ مثل بازنشستگان سال ۱۴۰۲ محاسبه شده است.
به گزارش ایلنا، علیرضا نوین در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۰ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خطاب به وزیر اقتصاد گفت: ناتوانی بانک مرکزی در کنترل تورم معیشت مردم را تهدید کرده است، تیم اقتصادی دولت چه تدبیری برای این موضوع دارد.
وی در تذکر دیگری خطاب به وزیر اقتصاد گفت: شاخص امنیت سرمایهگذاری در کشور روز به روز درحال افول است و این شاخص تأسفبار است، عدم اجرای تعهدات بخشهای دولتی، بروکراسی دولتی و قوانین دست و پا گیر مشکلات زیادی را برای سرمایهگذار بخش خصوصی ایجاد کرده است و آیا وزارت اقتصاد برای حل این مشکل تدبیری دارد.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در تذکر پایانی خود خطاب به وزیر آموزش و پرورش گفت: چرا طرح قانون رتبهبندی به صورت سلیقهای و ناقص انجام میشود و براساس چه اصلی مزایای بازنشستگان سال ۱۴۰۱ مثل بازنشستگان سال ۱۴۰۲ محاسبه شده است.