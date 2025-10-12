تاکنون پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان انجام نشده است

به گزارش ایلنا، سید کریم معصومی در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۰ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی، گفت: علیرغم تذکرات متعدد در خصوص تعیین تکلیف وضعیت نیروهای شرکتی و نهضتی که بارها همکاران ما در صحن علنی مجلس تذکر داده اند؛ ظلم بزرگی است که تاکنون این وضعیت مشخص نشده و ساماندهی این قشر زحمتکش انجام نشده است. تقاضا داریم سریع تر پیگیری شود و در دستورکار قرار گیرد.

نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: تصمیم اخیری که در خصوص انحلال سازمان امور عشایر کشور گرفته شده، همانند همان تصمیمی است که در خصوص انحلال سازمان چای گرفته شد، متاسفانه یک تصمیم عجولانه و بدون بررسی دقیق آثار اجتماعی و خدماتی آن است که نتیجه سوء آن حتما بر حقوق مردم، به ویژه روستاییان خواهد بود.

وی در تذکر به وزیر آموزش و پرورش، عنوان کرد: علیرغم تذکرات متعدد تاکنون پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان انجام نشده و مدت ها به تاخیر افتاده است که این موضوع با کرامت و شأن والای فرهنگیان عزیز ما در تضاد است و اثرات منفی هم بر انگیزه فرهنگیان و هم بر کیفیت تعلیم و تربیت خواهد داشت.

معصومی خطاب به وزیر ارتباطات نیز گفت: وضعیت شبکه های اینترنت و آنتن دهی در بسیاری از مناطق روستایی استان گیلان به ویژه حوزه انتخابیه بنده، شهرستان های فومن و شفت بسیار اسفناک است. علیرغم این موضوع و تذکراتی که داده شده، پیگیری موثری صورت نگرفته است.

وی در پایان خطاب به رئیس سازمان محیط زیست، اظهار کرد: سازمان حفاظت محیط زیست بهتر است به جای لجبازی با مردم مشکلات روستانشینان که اراضی آنان را که در بافت مسکونی است و در مناطق حفاظت شده قرار گرفته را حل کنند.

انتهای پیام/