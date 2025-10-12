خبرگزاری کار ایران
حسین‌پور در تذکر شفاهی:

رئیس جمهور به جای همایش‌های پرهزینه از همین حالا به فکر حل معضل ناترازی باشد

نماینده مردم پیرانشهر در مجلس گفت: به جای سخنرانی و همایش های پر هزینه رئیس جمهور به فکر حل معضل ناترازی انرژی باشد چرا که اگر برق نباشد تولید و معیشت نیز وجود ندارد.

به گزارش ایلنا، کمال حسین پور در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۰ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری خطاب به هیات رئیسه مجلس، اظهار داشت: از رئیس محترم مجلس می خواهم در شرایط سختی که مردم در آن قرار دارند اولویت موضوعات صحن مجلس را به لوایح و طرح هایی اختصاص دهند که در سفره های مردم تاثیرگذار است. صحن مجلس را میدان عمل برای معیشت مردم تبدیل کنید نه میدان شعار.

وی در تذکر دیگری خطاب به رئیس جمهور، افزود: رئیس جمهور سفرهای تشریفاتی و همایش ها را متوقف کرده و تا دیر نشده برای معضل ناترازی تدبیر بیاندیشد، مردم دیگر تحمل خاموشی و قطع برق را ندارند و کشاورزان امسال از این مسئله آسیب زیادی دیدند و لازم است به جای همایش های پر هزینه و سخنرانی ها، کلنگ زنی ها موضوع ناترازی مورد توجه قرار گیرد زیرا اگر برق نباشد تولید و معیشتی نیز وجود ندارد.

حسین پور تاکید کرد: به جای مدیریت بحران، بحران را پیش از وقوع مدیریت کنید و خاموشی برق را با روشنایی تدبیر مدیریت کنید، همچنین از مسئولین وزارت راه نیز انتظار می رود مرز کیله و مناسب سازی آن برای بهره مندی مرزنشیان غیور اقدام کرده و طرح جامع پیرانشهر را نیز هر چه سریع تر ساماندهی نمایند. 

 

