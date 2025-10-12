به گزارش ایلنا، کمال حسین پور در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۰ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری خطاب به هیات رئیسه مجلس، اظهار داشت: از رئیس محترم مجلس می خواهم در شرایط سختی که مردم در آن قرار دارند اولویت موضوعات صحن مجلس را به لوایح و طرح هایی اختصاص دهند که در سفره های مردم تاثیرگذار است. صحن مجلس را میدان عمل برای معیشت مردم تبدیل کنید نه میدان شعار.

وی در تذکر دیگری خطاب به رئیس جمهور، افزود: رئیس جمهور سفرهای تشریفاتی و همایش ها را متوقف کرده و تا دیر نشده برای معضل ناترازی تدبیر بیاندیشد، مردم دیگر تحمل خاموشی و قطع برق را ندارند و کشاورزان امسال از این مسئله آسیب زیادی دیدند و لازم است به جای همایش های پر هزینه و سخنرانی ها، کلنگ زنی ها موضوع ناترازی مورد توجه قرار گیرد زیرا اگر برق نباشد تولید و معیشتی نیز وجود ندارد.

حسین پور تاکید کرد: به جای مدیریت بحران، بحران را پیش از وقوع مدیریت کنید و خاموشی برق را با روشنایی تدبیر مدیریت کنید، همچنین از مسئولین وزارت راه نیز انتظار می رود مرز کیله و مناسب سازی آن برای بهره مندی مرزنشیان غیور اقدام کرده و طرح جامع پیرانشهر را نیز هر چه سریع تر ساماندهی نمایند.

