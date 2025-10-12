به گزارش ایلنا، سارا فلاحی در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲۰ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی گفت: کوچک‌سازی دولت صرفا به چابک‌سازی منجر نمی‌شود و چابک‌سازی هم به معنای انحلال ساختارهای مؤثر حاکمیتی نیست.

نماینده مردم ایلام در مجلس دوازدهم ادامه داد: انحلال سازمان منابع طبیعی یعنی انحلال عقلانیت، یعنی انحلال نگاه راهبردی، انحلال انگیزه کارکنان چند هزار نفری این سازمان در شرایطی که ما با مشکلات امنیتی و اقتصادی و کاهش آب پشت سدها و مشکلات حامل‌های انرژی و کاهش آب مواجه هستیم و همه اینها ناشی از بی‌توجهی به منابع طبیعی است و باید این سازمان تقویت بشود، صحبت از انحلال آن بسیار مشکوک است. بنابراین باید در این کار ناصواب حتما تجدید نظر بکنیم.

وی گفت: اما به یاد بازنشستگانی که در انتظار قانون مزایای مناطق جنگی و دریافت این حق مسلمشان بسیار ماندند اما عمرشان کفاف نداد و از دنیا رفتند و بسیاری از آنها دق کردند.

