انحلال سازمان منابع طبیعی یعنی انحلال عقلانیت

انحلال سازمان منابع طبیعی یعنی انحلال عقلانیت
به گزارش ایلنا، سارا فلاحی در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲۰ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی گفت: کوچک‌سازی دولت صرفا به چابک‌سازی منجر نمی‌شود و چابک‌سازی هم به معنای انحلال ساختارهای مؤثر حاکمیتی نیست.

نماینده مردم ایلام در مجلس دوازدهم ادامه داد: انحلال سازمان منابع طبیعی یعنی انحلال عقلانیت، یعنی انحلال نگاه راهبردی، انحلال انگیزه کارکنان چند هزار نفری این سازمان در شرایطی که ما با مشکلات امنیتی و اقتصادی و کاهش آب پشت سدها و مشکلات حامل‌های انرژی و کاهش آب مواجه هستیم و همه اینها ناشی از بی‌توجهی به منابع طبیعی است و باید این سازمان تقویت بشود، صحبت از انحلال آن بسیار مشکوک است. بنابراین باید در این کار ناصواب حتما تجدید نظر بکنیم.

وی گفت: اما به یاد بازنشستگانی که در انتظار قانون مزایای مناطق جنگی و دریافت این حق مسلمشان بسیار ماندند اما عمرشان کفاف نداد و از دنیا رفتند و بسیاری از آنها دق کردند.

