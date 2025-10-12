محمودی در تذکر شفاهی:
به گزارش ایلنا، مرتضی محمودی در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۰ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی گفت: شنیده شده هیات وزیران مصوبهای برای گران کردن قیمت بنزین دارد و آن هم اعلام شده است. آقایان دولت با شعار عدم گرانسازی و حمایت از قشر ضعیف و اجرای عدالت آمدهاید. مجلس راه اجرای عدالت را به شما نشان داده است و در تبصره ۳ قانون بودجه برای انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی مشخص شده است، چرا این کار را انجام نمیدهید و میخواهید دست در جیب مردم ببرید و به گرانسازی روی آورده اید.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: این روزها حل مسئله تعاونیهای سی گانه شهر تهران که بیش از ۳۶ هزار خانواده در طول ۴۰ سال گذشته گرفتار کرده در دستور کار نمایندگان تهران قرار گرفته است. وزارت راه و دستگاههای اجرایی در کنار ما نمایندگان مردم برای احقاق حق مسلم این خانوادهها که مورد ظلم قرار گرفتهاند اقدام عاجل کنند و از مانع تراشی دست بردارند. لذا ما برای حل مشکل تعاونیهای سی گانه تهران راسخ هستیم و کوتاه نخواهیم آمد.