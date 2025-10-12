چرا تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی اجرا نمی شود

به گزارش ایلنا، احمد مرادی در نشست علنی (یکشنبه ۲۰ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در ابتدای نطق خود ضمن سلام ادب و احترام به ملت ایران اسلامی ،گفت: مهمترین رویداد بین‌المللی، توقف کشتار بی‌رحمانه رژیم صهیونیست و کودک کش در غزه بود و هر طرحی که منجر به توقف نسل کشی در غزه شود، مورد حمایت قرار خواهد گرفت، لکن به این رژیم بی رحم هیچ اعتمادی نیست، بنابر نص صریح قرآن، شکست و زوال ظالمین، حتمی است.

وی ضمن تشکر از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که با ایثارگری و جانفشانی امنیت و اقتدار را به مردم هدیه دادند، افزود: از دکتر قالیباف به واسطه مدیریت خوب و دلسوزانه در هدایت و راهبری مجلس شورای اسلامی تشکر می کنم.انتظار مردم از مجلس و نمایندگان ،انجام نظارت‌های دقیق و مستمر در جهت رفع مشکلات اقتصادی کشور ،بهبود وضعیت معیشت، مسکن و اشتغال جوانان است.

مرادی ادامه داد: از پزشکیان انتظار می رفت؛ وزرای کم کار و بی انگیزه را کنار بگذارد، بعضی از وزرا توان کنترل تورم و اوضاع فرهنگی ،اجتماعی و حتی اقتصادی کشور را ندارند،افزایش قیمت کالاهای اساسی مردم، نرخ ارز و طلا ،ناترازی های موجودِ ناشی از ضعف مدیران و ناتوانی در اجرای قوانین موجود است.

نماینده مردم هرمزگان در مجلس با بیان اینکه نارضایتی کشاورزان، صیادان، معلمان، پرستاران کارمندان و کارگران زحمتکش و همه اقشار، ناشی از ناتوانی برخی از وزرا در انجام مسئولیت‌های محوله است،بیان کرد: به چه دلیل تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی،علیرغم مصوبه مجلس اجرا نمی شود؟! این طرح هیچ بار مالی برای دولت نخواهد داشت و بالعکس باعث کاهش هزینه های دولت هم خواهد بود.

وی با انتقاد از اینکه مناطق آزاد در کشور برای مردم شده اند منطقه آزار! مطرح کرد: این مناطق نه تنها برای مردم فوایدی نداشته‌اند،بلکه روح و روان مردم را دچار آسیب کردند. با توجه به نبود آمایش سرزمینی در کشور، شاهد اجرای طرح‌های بی‌نتیجه برای مردم هستیم. صنایع آب بر، بایستی در استان‌های ساحلی باشند،بحران و ناترازی آب را در کشور ،مردم ایجاد نکرده اند؛این بحران ناشی از تصمیمات غیر کارشناسی مدیران بوده است.

نماینده بندرعباس،حاجی آباد،قشم،بوموسی و خمیر در مجلس تاکید کرد: شیرین سازی آب و انتقال از خرید فارس و دریای عمان به صنایع در سایر استان‌ها با صرف هزاران میلیارد تومان،تکرار اشتباهات گذشته است که صدای این بی‌تدبیری ها در آینده شنیده می‌شود.

مرادی با تاکید براینکه هرمزگان دارای مزیت‌های فراوانی است، اظهار کرد: این استان که می‌تواند پایتخت کشور باشد،مشروط به اینکه به مردمش احترام گذاشته شود، از ظرفیت نیروهای توانمند هرمزگانی در سطح ملی استفاده شود، متخصصین و نیروهای مستعد در ترکیب اصلی پالایشگاه‌ها و صنایع قرار داشته باشند.زیرساخت‌های حمل و نقل، بهداشت و درمان فضاهای ورزشی و آموزشی در هرمزگان مورد توجه قرار گیرد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه هرمزگان محور اصلی اقتصاد دریامحور است، خاطرنشان کرد: هرمزگان یعنی صید و صیادی، هرمزگان یعنی تجارت و بازرگانی، هرمزگان یعنی گردشگری، هرمزگان یعنی تسلط کامل بر تنگه استراتژیک هرمز و هرمزگان یعنی مردمی صبور ،فهیم ،دلاور و سخت‌کوش، هرمزگان یعنی شهدای گردان ۴۲۲ ،شهدای غواص،شهدایی که در لشکر ۴۱ ثارالله جان عزیز خود را در طبق اخلاص گذاشتند؛ و امروز اگر هستیم، اگر وجود داریم، اگر این توفیق خدمتگزاری به مردم را داریم، برگرفته از روح بزرگ و روح بلند همه شهدا است.از دولت پزشکیان درخواست داریم که به داد این مردم برسند، به فریاد این مردم برسیم وبه خواسته‌های به حق مردم توجه کنیم،امروز جوانان از ما انتظار اشتغال و مسکن دارند و ما باید پاسخگوی تمام انتظارات و خواسته‌های مردم باشیم.

نماینده بندرعباس،حاجی آباد،قشم،بوموسی و خمیر در مجلس در پایان خطاب به رئیس جمهوری، مطرح کرد:آقای پزشکیان، وزرای شما باید در استان‌ها حضور داشته باشند ،حضور کمرنگ وزرا در استان‌ها مشکلاتی را برای مردم ایجاد خواهد کرد، این تاکید و سفارشی است که هم مقام معظم رهبری و همچنین بزرگان و هم اصرار و تاکید همه ما نمایندگان مجلس است که حضور میدانی در بین مردم و توجه به تمام مشکلات و خواسته‌ها و انتظار مردم راهگشای حل همه مشکلات خواهد بود. مردم ما در جنگ تحمیلی و ناجوانمردانه ۱۲ روزه ثابت کرده‌اند که پای نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند و الان وظیفه ما است که به فکر مردم و به داد مردم و به خواسته‌های مردم توجه کنیم ./

