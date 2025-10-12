به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای طی پیامی درگذشت محمد کاسبی هنرمند و سینماگر متعهد و انقلابی را تسلیت گفت.

بسم الله الرحمن الرحیم

درگذشت هنرمند و سینماگر متعهد و انقلابی مرحوم محمد کاسبی را به جامعه‌ی هنری کشور و به خانواده گرامی‌اش تسلیت می‌گویم. از خداوند متعال رحمت و مغفرت برای آن فقید سعید و صبر و اجر برای بازماندگان مسألت می‌نمایم.

غلامحسین محسنی اژه‌ای

