مسائل کلان اقتصادی آنقدر لاینحل شده‌ که مجال نمی رسد نقدی بر مسائل فرهنگی داشته باشیم

به گزارش ایلنا، سید روح الله موسوی در نشست علنی امروز ( یکشنبه، ۲۰ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی گفت: مرحوم دکتر حسابی فرمودند کشوری که نتواند برای بازنشستگانش آرامش فراهم کند آینده روشنی نخواهد داشت. تاریخ این روزهای سخت و غبارآلود را چگونه روایت می‌کند و از ما مسئولین چگونه نام خواهد برد شاید بخشی از این روزهای نابهنجار محصول ظلمی است که به بازنشستگانمان کرده ایم.

نماینده مردم لردگان و خان‌میرزا در مجلس دوازدهم اضافه کرد: امروز در اوج فشار بر مردم ایستاده‌ایم و به طرق مختلف فشار بر مستضعفان را بیشتر شاهدیم و متاسفانه باید عرض کنم دولت در حل مشکلات کارنامه پربرگ دارد اما پربار خیر. ماراتن طلا و ارز آتش گرفتند و پول مردم و بلاخص کارگران و بازنشستگان نیازمند رسیدگی فوری است.

وی افزود: آیا وقت آن نرسیده است که دولت، مجلس و نهادهای تصمیم ساز اقتصاد در خصوص نظام ارزی کشور یک تصمیم ضد تورمی عاقلانه پایدار و در عین حال مناسب وضع موجود بگیرند.

این نماینده مجلس در دوره دوازدهم اضافه کرد: مسائل کلان اقتصادی آنقدر لاینحل شده‌اند و بر زندگی مردم فشار آورده‌اند که مجال نمی‌رسد نقدی بر مسائل غیر اقتصادی و فرهنگی برسانیم، هرچند در این اقتصاد سرد جا دارد بوسه بزنیم بر دستان ورزشکارانی که دل مردم را گرم می‌کنند و بودنشان نسیم گرم بهاری را تداعی می‌کند.

موسوی خطاب به وزیر اقتصاد بیان کرد: در بخش‌های مختلف من جمله بیمه و بانک و بازگشت ارز حاصل از صادرات، جمله ماندگار دکتر مصدق در نقطه تاریخی خود در مجلس را یادآوری می‌کنم وقتی پای معیشت مردم در میان باشد، مماشات با مفسدان اقتصادی، خیانت به ملت است. جناب آقای فرزین و جناب دکتر مدنی زاده آیا با ابلاغ اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۴۰۱ ، تمام صادرکنندگان موظف به بازگرداندن ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود نشده‌اند. نکند آن قانون شامل بخشش‌هایی است که نمایندگان مردم بی‌خبرند. یا مصوبات کارگروه بازگشت ارز مانند مصوبات کمیته تکافل در پژوهشکده بیمه مشهور قاعده احکام ثانویه شده به مرور زمان، اجرایشان را مشغول اغماض کرده است.

وی ادامه داد: به وزیر کار تذکر می‌دهم که سرعت در عمل به اجرای بند الف ماده ۵ و بند ت ماده ۲۸ برنامه هفتم پیشرفت کشور نباید نزولی شود. نمایندگان عزیز بدانند اگر موضوع به بند فوق که واگذاری مدیریت در شرکت‌ها و تبدیل دارایی‌ها و سرمایه به سهام احسن اجرا گردد، کاری بس بزرگی در صندوق بازنشستگی کشوری انجام شده است و امیدوارم این مهم در تغییر یا ثبات وزیر محترم به فراموشی سپرده نشود.

این نماینده مجلس در دوره دوازدهم اضافه کرد: در صحنه بین‌الملل جای تشکر دارد که وجدان‌های بیدار جهانی نگذاشتند همان قماربازی که با خروج از برجام آتش جنگ را در منطقه شعله ور کرد و مصداق واقعی ماکیاولیست بودن و دروغ گفتن است، جای صلح نوبل دریافت کند.

