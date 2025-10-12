انتقاد از عدم تحقق وعده های دولت در پرداخت مطالبات گندمکاران مهاباد

به گزارش ایلنا، سلام ستوده، نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی در نطق میان‌دستور جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۰ مهرماه) مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «تولید و اشتغال در شهرستان مهاباد عمدتاً بر پایه کشاورزی و دامداری است»، اظهار داشت: بخش عمده‌ای از مشکلات حوزه کشاورزی و دامداری ما نیازمند پاسخگویی جدی مسئولان محترم است. متأسفانه بخش قابل توجهی از کشاورزان استان آذربایجان غربی و شهرستان مهاباد از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی رضایت ندارند. ما آمار و ارقام نمی‌خواهیم، عملکرد خودتان را از زبان کشاورزان بشنوید.

وی با اشاره به مشکلات ناشی از خاموشی‌ها و قطعی برق در اراضی کشاورزی افزود: در مسئله خاموشی‌ها از کشاورزان حمایتی نشده است. بیش از ۱۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی مهاباد در سال جاری بر اثر بارش تگرگ به کلی نابود شد، نه خسارتی پرداخت شد و نه تسهیلاتی. قیمت نهاده‌های کشاورزی و دامی روز به روز بالاتر می‌رود و در مقابل، کیفیت آنها کاهش یافته است؛ هیچ نظارتی وجود ندارد.

ستوده با انتقاد از عدم پرداخت به‌موقع مطالبات گندمکاران تصریح کرد: در موضوع پرداخت مطالبات گندمکاران مطابق وعده‌ها عمل نشد. در مدیریت مصرف آب فقط شعار داده‌اید. ۱۲ هزار هکتار از اراضی کشاورزی مهاباد قرار بود طی ۲۰ سال گذشته تحت پوشش آبیاری نوین قرار گیرد، اما هنوز هیچ اقدامی نشده و فقط وعده‌های پوچ داده‌اید؛ نمونه بارز آن در روستاهای باباعلی و دوست‌علی مشهود است.

نماینده مهاباد ادامه داد: در سال جاری برای کشاورزان و دامداران هیچ تسهیلاتی در نظر گرفته نشده است. سازه‌های آبخیزداری توسعه نیافته و بر اثر رانش زمین و سیل خسارات زیادی به روستاها وارد شده است. عشایر زحمتکش هیچ بهره‌ای از سیاست‌های حمایتی نبرده‌اند. در حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست نیز عملکرد مطلوبی مشاهده نمی‌شود. نظارت بر کارخانه‌های قند ضعیف است و برخی از آنان به میل خود شیره چغندر قند را اعتبارسنجی می کنند؛ مطالبات چغندرکاران نیز به موقع پرداخت نمی‌شود.

وی افزود: سهمیه سوخت ادوات کشاورزی در سراسر کشور به شکل عجیبی کاهش یافته است؛ کشاورزی که صاحب ادوات است باید سهمیه بیشتری دریافت کند، نه کمتر. باغداران، زنبورداران، سردخانه‌داران و تولیدکنندگان با مشکلات عدیده‌ای در حوزه صادرات و بازار مواجه‌اند. مگر وظیفه دستگاه‌ها حمایت از کشاورز نیست؟ پس چرا حمایتی نمی‌کنید؟ نارضایتی کشاورزان، یعنی عملکرد ضعیف مدیران.

ستوده در ادامه نطق خود با خطاب قرار دادن وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در حوزه سرمایه‌گذاری و تولید، از تسهیلات خبری نیست. صنایع، معادن و واحدهای تولیدی بر اثر خاموشی‌ها خسارات زیادی دیده‌اند، اما هیچ برنامه‌ای برای جبران این خسارات ارائه نشده است. برای فراهم‌سازی فرصت‌های شغلی چه اقدام موثری صورت گرفته است؟ در کنترل بازار و قیمت‌ها چه نقشی ایفا کرده‌اید؟ قیمت‌ها با سرعت رو به افزایش است و نظارتی دیده نمی‌شود؛ جلوی احتکار و گرانی را بگیرید، مردم به شدت از عملکرد شما - وزارت صمت - ناراضی‌اند.

وی همچنین به مشکلات زیرساختی شهرستان مهاباد اشاره کرد و افزود: به منظور کاهش بلایای طبیعی بارها با مدیریت بحران کشور و وزارت نیرو مکاتبه کردیم تا برای دریچه‌های سد مهاباد علاج‌بخشی انجام شود؛ شهر در خطر است، چرا اقدامی نمی‌کنید؟ بسیاری از روستاهای ما نیازمند احداث دیوار ساحلی هستند اما هیچ اقدامی صورت نگرفته است.

نماینده مردم مهاباد خطاب به وزارت اقتصاد گفت: پرداخت وام‌های ازدواج و فرزندآوری چندین ماه، گاهی تا یک سال طول می‌کشد. آیا این روند درست است؟

وی در ادامه خطاب به رئیس جمهور گفت: آقای رئیس جمهور! مشکل اساسی کشور معیشت مردم است. مردم قدرت خرید ندارند. در دوران دفاع مقدس مردم نگران قیمت و خرید نبودند، اما امروز قیمت‌ها کمر مردم را شکسته است. ۹۰ درصد مشکلات ما داخلی است؛ باید جلو منفعت‌طلبان، بدخواهان و افراد فاسد را بگیرید. ناکارآمدان را از بدنه نظام کنار بگذارید تا اوضاع کشور تغییر کند.

ستوده با انتقاد از پایین بودن حقوق‌ها ادامه داد: حقوق کارگران، کارمند و نیروهای مسلح و سایر نهادها سالانه حداکثر ۱۵ درصد افزایش می‌یابد اما قیمت‌ها هر روز ۱۵ درصد بالا می‌رود. این چه مدیریتی است؟

ستوده با تأکید بر لزوم استفاده از ظرفیت جوانان تحصیل‌کرده،خطاب به رئیس جمهور گفت: نخبگان و فارغ‌التحصیلان سرمایه ملی هستند؛ باید آنها را جذب و به‌کارگیری کنید. در تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی چه شد؟ مگر قرار نبود شهریورماه انجام شود؟ ساماندهی نیروهای نهضتی، پیش‌دبستانی، حق‌التدریس، سربازمعلمان و کارکنان شوراهای حل اختلاف تا چه زمانی باید در بلاتکلیفی بماند؟ اگر نمی‌توانید کاری کنید، حداقل پاسخ قانع‌کننده دهید.

وی با اشاره به وضعیت نابسامان حوزه سلامت خطاب به وزیر بهداشت و درمان تصریح کرد: درمانگاه‌ها خالی از پزشک و پرستار است؛ مردم سرگردانند. کسی جرأت مراجعه به پزشک متخصص ندارد چون هزینه‌ها کمرشکن است. زیرمیزی‌ها آبروی نظام سلامت را برده، قیمت داروها سرسام‌آور است و بیمه‌ها پاسخگو نیستند. مشکل ماده ۲۳ بیمارستان ۳۵۰ تختخوابی مهاباد حل شده، لطفاً هر چه سریع‌تر فاز دوم آن آغاز شود.

نماینده مهاباد همچنین به عملکرد سازمان تبلیغات اسلامی اشاره کرد و گفت: وظیفه این سازمان گسترش فرهنگ اسلام است، نه محدود کردن فعالیت‌ها یا فروش ساختمان اداری مهاباد. ما با این تصمیم مخالفیم.

وی در ادامه خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: آمار بیکاری، اعتیاد و طلاق هر روز در حال افزایش است. تعاونی‌ها انگیزه‌ای برای ادامه فعالیت ندارند؛ نه تسهیلاتی وجود دارد و نه طرحی برای حمایت از آنان. در چنین شرایطی از کدام رفاه سخن می‌گوییم؟ گرانی، تورم و بیکاری نقطه مقابل رفاه مردم‌اند. در حوزه بیمه کارگران ساختمانی نیز سهمیه‌ها به شدت پایین است. کارگر بازوی توانمند تولید و آبادانی است و باید تحت پوشش بیمه قرار گیرد.

ستوده خطاب به وزیر راه و شهرسازی نیز تأکید کرد: به مسیرهای دسترسی به مهاباد و پروژه‌های بزرگراهی توجه ویژه داشته باشید. سرعت پیشرفت پروژه‌ها پایین است و مردم انتظار سامان‌دهی سریع‌تر دارند.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به زیرساخت‌های آموزشی خطاب به وزیر آموزش و پرورش گفت: وزیر آموزش و پرورش باید هرچه سریع‌تر اعتبارات مدارس تخریبی و در حال ساخت مهاباد را تأمین و با نظارت دقیق پروژه‌ها را به اتمام برساند.

نماینده مردم مهاباد خطاب به وزیر نیرو گفت: طرح آبرسانی به ۱۴۱ روستای مهاباد و طرح شهید خلبان «خالد حیدری» هنوز تأمین اعتبار نشده‌اند. دستور دهید این طرح‌ها هرچه سریع‌تر به نتیجه برسند؛ بسیاری از روستاها فاقد آب آشامیدنی هستند و با تانکر آبرسانی می‌شوند.

ستوده در پایان نطق خود با اشاره به وضعیت معیشتی اقشار آسیب‌پذیر و جامعه معلولان اظهار داشت: جامعه معلولان، نابینایان و افراد تحت پوشش بهزیستی در شرایط سختی به سر می‌برند. مستمری‌ها و حق پرستاری‌ها پایین است. خانه‌های سالمندان و مراکز نگهداری معلولان جسمی و ذهنی نیازمند حمایت هستند. باید یارانه‌ها افزایش یابد و مسئولان از نزدیک وضعیت این اقشار را ببینند.

وی در پایان خطاب به مسئولان ورزش کشور گفت: دستمزدهایی که به بازیکنان و مربیان خارجی بی‌کیفیت پرداخت می‌شود، از بیت‌المال است. این افراد هیچ عملکرد مثبتی نداشته‌اند. با همین پول‌ها می‌توان بسیاری از مشکلات کشور را حل کرد؛ تا کی باید شاهد چنین اسرافی باشیم؟

انتهای پیام/